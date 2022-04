Fortnite com ou sem construção? Saiba o que muda nos modos de jogo

A Epic Games trouxe as construções de volta no Fortnite com a atualização realizada na última terça-feira (29). Como uma espécie de atração nos primeiros dias do Capítulo 3, Temporada 2, o recurso, característica única do Battle Royale, havia sido retirado do modo padrão do Battle Royale. No entanto, após a recepção positiva da comunidade do game com a experiência sem as construções, o modo Construção Zero chegou de forma definitiva.