Galaxy A02 vs Galaxy A03: o que muda entre celulares da Samsung

2 de 8 Samsung Galaxy A03 possui tela de 6,5 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Galaxy A03 possui tela de 6,5 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

Os dois celulares são semelhantes em diversos aspectos: tanto Galaxy A02 quanto Galaxy A03 trazem telas de 6,5 polegadas e resolução HD+ (1600 x 720 pixels). Os displays são de LCD TFT, que costuma equipar os modelos básicos da Samsung.

3 de 8 Galaxy A02 desembarcou no Brasil em março de 2020 — Foto: Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A02 desembarcou no Brasil em março de 2020 — Foto: Foto: Divulgação/Samsung

O display destes aparelhos tem bordas finas nas laterais. A tampa traseira é de plástico e nenhum deles conta com proteção extra contra pancadas, como o desejado Gorilla Glass. Também não há leitor biométrico.

Já quanto ao abrigo das câmeras, ambos contam com um relevo na tampa, mas o relevo no Galaxy A03 é maior, em formato quadrado, e lembra os modelos mais caros da marca. A câmera frontal de ambos está abrigada num notch em formato de gota. Os dois Galaxy estão disponíveis nas cores azul, preto e vermelho.

Câmera

Nas câmeras, as principais diferenças aparecem no foco e na resolução. O Galaxy A02 tem um conjunto fotográfico que inclui uma câmera macro, cuja principal função é fotografar objetos bem de pertinho sem perder a qualidade. Já o conjunto do Galaxy A03 demonstra aptidão pelas fotos com efeito de fundo desfocado, chamado pela Samsung de Live Focus. Vale mencionar que este recurso também está presente na câmera frontal do Galaxy A03.

4 de 8 Câmeras do Samsung Galaxy A02 — Foto: Divulgação/Samsung Câmeras do Samsung Galaxy A02 — Foto: Divulgação/Samsung

O conjunto de câmeras do Galaxy A02 é o seguinte:

Principal de 13 MP (f/1.9)

Macro de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 5 MP (f/2.0)

Apesar dos celulares não apresentarem grandes inovações neste quesito, o Galaxy A03 traz 48 MP na câmera principal, um salto em relação aos 13 MP do antecessor. No entanto, não há recursos para estabilização e o zoom é apenas digital (10x para o A03 e 8x para o A02). Por fim, os vídeos chegam à resolução Full HD, o que não é nada mal para um aparelho de entrada.

5 de 8 Câmeras do Samsung Galaxy A03 — Foto: Divulgação/Samsung Câmeras do Samsung Galaxy A03 — Foto: Divulgação/Samsung

O conjunto de câmeras do Galaxy A03 possui os seguintes sensores:

Principal de 48 MP (f/1.9)

Profundidade de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 5 MP (f/2.2)

Desempenho e armazenamento

Se os aparelhos são bastante similares em diversos aspectos, é no interior que eles mais destoam. O Galaxy A02 possui um processador de apenas quatro núcleos, enquanto o Galaxy A03 conta com um chip de oito núcleos. E apesar da velocidade ser similar (1,5 GHz para o A02 e 1,6 GHz para o A03), o smartphone mais novo deve ter um desempenho melhor, uma vez que pode executar mais tarefas simultâneas.

Para auxiliar na função multitarefa, o Galaxy A03 tem o dobro de memória RAM. Isso ajuda no desempenho, sem deixar que o celular trave ou demore para carregar os arquivos. O modelo mais novo também tem mais espaço para armazenamento: são 64 GB contra 32 GB do Galaxy A02.

Ambos os smartphones oferecem expansão de memória via cartão microSD de até 1 TB.

Bateria

6 de 8 A bateria de 5.000 mAh do Galaxy A02 promete longa duração — Foto: Foto: Divulgação/Samsung A bateria de 5.000 mAh do Galaxy A02 promete longa duração — Foto: Foto: Divulgação/Samsung

Um aspecto positivo dos aparelhos é que os dois Galaxy trazem bateria de 5.000 mAh, quantidade que a Samsung aponta ser o suficiente para os aparelhos passarem dois dias longe da tomada. Nenhum deles oferece carregamento rápido, mas ambos trazem o carregador na caixa.

Versão do Android

O Galaxy A02 sai de fábrica com o Android 10, enquanto o A03 possui o Android 11 nativo. Ambos os aparelhos devem receber o Android 12, versão mais atual do sistema operacional do Google.

Recursos adicionais

7 de 8 O Samsung Galaxy A02 é vendido nas cores azul, preta e vermelha — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung Galaxy A02 é vendido nas cores azul, preta e vermelha — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A02 e o Galaxy A03 são produtos de entrada, e como tal, apresentam recursos limitados. Nem o NFC – que permite pagamento por aproximação –, tampouco o leitor de impressões digitais estão presente nos modelos. Também não há proteção extra no vidro.

Há diferenças nos recursos de conectividade. No Wi-Fi, ambos os aparelhos podem se conectar a redes de 2,4 GHz e 5 GHz, porém o celular deste ano pode se conectar a redes mais rápidas, com protocolo 802.11ac, chegando aos 1.300 Mb/s.

A situação se inverte em relação ao Bluetooth. O aparelho mais antigo oferece versão mais moderna, 5.1. Na prática, a principal diferença está na utilização de rastreadores, que permite apontar com maior precisão a localização do emissor do sinal.

8 de 8 Dolby Atmos no Samsung Galaxy A03 — Foto: Divulgação/Samsung Dolby Atmos no Samsung Galaxy A03 — Foto: Divulgação/Samsung

A Samsung também evidencia a experiência de áudio com recursos Dolby Atmos do Galaxy A03, que deve proporcionar um som claro e de qualidade. Este recurso oferece suporte apenas a fones de ouvido estéreo e alto-falantes Bluetooth, que devem ser adquiridos separadamente.

Preço

Samsung Galaxy A02 vs Samsung Galaxy A03 Especificações Samsung Galaxy A02 Samsung Galaxy A03 Lançamento Março de 2021 Fevereiro de 2022 Preço de lançamento R$ 1.099 R$ 1.299 Preço atual (Amazon) R$ 749 R$ 969 Tela 6,5 polegadas 6,5 polegadas Resolução de tela 1600 x 720 pixels (HD+) 1600 x 720 pixels (HD+) Processador MediaTek MT6739, 4 núcleos de até 1,5 GHz Unisoc SC9863A, 8 núcleos de até 1,6 GHz Memória RAM 2 GB 4 GB Armazenamento 32 GB 64 GB Cartão de memória Sim, microSD de até 1 TB Sim, microSD de até 1 TB Câmera traseira Principal de 13 MP e Sensor de profundidade de 2 MP 48 MP e Sensor de profundidade de 2 MP Câmera frontal 5 megapixels 5 megapixels Sistema operacional Android 10 Android 11 Dimensões e peso 164 x 75,9 x 9,1 mm; 206 gramas 164,2 x 75,9 x 9,1 mm; 196 gramas Cores Azul, preto e vermelho Azul, preto e vermelho