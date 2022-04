Galaxy A13 vs Galaxy A23: compare preço e ficha técnica

2 de 6 Samsung Galaxy A13 — Foto: Reprodução/GSM Arena Samsung Galaxy A13 — Foto: Reprodução/GSM Arena

Tela e design

Os dois smartphones Galaxy possuem formato em barra, com acabamento de plástico. A tela ocupa quase toda a frente dos telefones, com a câmera frontal posicionada no notch em formato de gota. Ambos contam com uma proteção extra para a tela, da Corning, o Gorilla Glass 5. Não há qualquer menção à certificação contra respingos ou poeira.

3 de 6 Galaxy A23 possui tela de 6,6 polegadas — Foto: Reprodução/Samsung Galaxy A23 possui tela de 6,6 polegadas — Foto: Reprodução/Samsung

As telas do Samsung A13 e do Samsung A23 são LCD de 6,6 polegadas e contam com resolução Full HD+, uma extensão do popular Full HD devido à proporção da tela, que é mais comprida. O A23 mostra sua aptidão por causa da taxa de atualização de 90 Hz, com imagens que aparecem mais fluidas que no A13, que conta com apenas 60 Hz. Essa diferença deve ser notada também ao assistir filmes em que ocorrem muitas transições de telas.

Postos lado a lado, com cores iguais, a única diferença física fica no módulo das câmeras, que no Galaxy A23 tem um relevo para proteger os sensores. E isso fica bem nítido ao visualizar os aparelhos lateralmente, uma vez que, no caso do A13, apenas as lentes ficam em destaque.

Câmeras dos Galaxy

A Samsung optou por colocar nos dois aparelhos conjuntos fotográficos similares, em uma disposição característica dos novos aparelhos da linha A: são quatro sensores no módulo principal distribuídos em conjunto com o flash, e uma câmera frontal alocada em um notch em formato de gota. Ambos podem capturar imagens em HDR, mas apenas o Galaxy A23 oferece a opção de gravação de vídeos em 4K.

O A23 também oferece um bom recurso voltado para os amantes de fotografias: estabilização ótica de imagem. Isso significa que o sensor evita que momentos marcantes sejam desperdiçados por um tremor das mãos, por exemplo.

Os sensores dos aparelhos estão dispostos da seguinte forma:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra wide de 5 MP (f/2.2)

Macro de 2 MP (f/2.4)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 8 MP (f/2.2)

A câmera principal de 50 MP deve entregar fotos de boa qualidade com as condições de iluminação ideais. Já as lentes ultra wide e macro, ajudam na hora de fotografar com maior amplitude ou com maior proximidade, respectivamente. O sensor de profundidade ajuda nas fotos em modo retrato. Já a câmera frontal de 8 MP deve entregar selfies com qualidade mediana.

Desempenho e armazenamento

4 de 6 Galaxy A23 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A23 — Foto: Divulgação/Samsung

Tanto Galaxy A13 quanto Galaxy A23 contam com 128 GB de armazenamento e podem utilizar cartões MicroSD de até 1 TB. Mas as similaridades se encerram aqui, pois o Galaxy A13 possui um processador Exynos, da própria Samsung, enquanto o Galaxy A23 tem um chip Snapdragon.

O Snapdragon 680, ainda que seja de 2017, funciona a uma frequência acima do Exynos 850. O primeiro alcança velocidades de até 2,4 GHz, enquanto o segundo não passa dos 2 GHz. Na prática, o desempenho do A23, de maneira geral, deve ser melhor para multitarefas ou jogos.

Os dois aparelhos possuem 4 GB de memória RAM, que costuma ser o padrão atual deste recurso em celulares intermediários.

Bateria

Sem surpresas na bateria: são 5.000 mAh em ambos os smartphones, que devem funcionar por um dia inteiro sem necessidade de recarga. Os dois contam com recurso de carregamento rápido, mas o A23 pode se fazer do uso de carregadores de até 25W enquanto o A13 está limitado a 15W. Deste modo, o modelo mais completo deve atingir 100% da carga em menos tempo.

Versão do Android

5 de 6 O Galaxy A13 e o Galaxy A23 contam com o Android 12 — Foto: Marcela Franco/TechTudo O Galaxy A13 e o Galaxy A23 contam com o Android 12 — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como alguns dos mais recentes lançamentos da Samsung, Galaxy A13 e Galaxy A23 já contam com a última versão do sistema do Google, o Android 12. Interface personalizada pela Samsung, a One UI também está atualizada para a versão 4.1.

Eles devem permanecer atualizados por um período próximo à vida útil dos aparelhos, uma vez que a Samsung promete atualizar seus smartphones com patches por quatro anos após o seu lançamento.

Recursos adicionais

6 de 6 O RAM Plus deve melhorar consideravelmente o desempenho dos novos aparelhos da família Galaxy A — Foto: TechTudo O RAM Plus deve melhorar consideravelmente o desempenho dos novos aparelhos da família Galaxy A — Foto: TechTudo

Um dos recursos presente nos dois smartphones é o RAM Plus. Esta é uma tecnologia que usa parte da memória interna do celular como uma memória adicional virtual . Com isso, são utilizados até 4 GB da memória para trabalhar de forma dinâmica junto à memória RAM do smartphone. E esse recurso deve otimizar o trabalho multitarefa do aparelho, principalmente ao rodar jogos.

Ambos ainda podem se conectar em redes Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz, mas não contam com a conexão à rede 5G de altíssima velocidade. O Bluetooth presente nesses aparelhos é a versão 5.0.

Preço dos Galaxy

Galaxy A13 vs Galaxy A23 Especificações Galaxy A13 Galaxy A23 Lançamento Março de 2022 Março de 2022 Preço de lançamento R$ 1.799 R$ 1.999 Preço atual (loja da Samsung) R$ 1.799 R$ 1.999 Preço atual (comércio eletrônico) R$ 1.859 R$ 1.979 Tela 6,6 polegadas, TFT, 60Hz 6,6 polegadas, TFT, 90Hz Resolução de tela 2408 x 1080 pixels (FHD+) 2408 x 1080 pixels (FHD+) Processador Exynos 850, 8 núcleos de até 2,0 GHz Qualcomm Snapdragon 680, oito núcleos de até 2.4GHz Memória RAM 4 GB 4 GB Armazenamento 128 GB 128 GB Cartão de memória Sim, micros de até 1 TB Sim, micros de até 1 TB Câmera traseira Principal de 50 MP, Ultra wide de 5 MP, Macro de 2 MP e Sensor de profundidade de 2 MP Principal de 50 MP, Ultra wide de 5 MP, Macro de 2 MP e Sensor de profundidade de 2 MP Câmera frontal 8 MP 8 MP Sistema operacional Android 12 e Samsung One UI 4.1 Android 12 e Samsung One UI 4.1 Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Dimensões e peso 165 x 76 x 8.8 mm; 192 g 165,4 x 77 x 8,4 mm; 200 g Cores azul, branca, rosê e preta azul, branca, rosê e preta