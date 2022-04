Galaxy A23 vs Galaxy A22: saiba o que muda entre os celulares Samsung

O Galaxy A23 chegou ao Brasil por R$ 1.999 como sucessor direto do Galaxy A22, de 2022. A nova ficha técnica repete alguns recursos da geração passada, como a bateria com promessa de dois dias de autonomia. Por outro lado, tela e processador são dois pontos em que os smartphones Samsung divergem bastante. No comparativo a seguir, conheça as principais diferenças.

Tela e design

A tela do Galaxy A23 ficou maior, com 6,6 polegadas contra as 6,4 polegadas do Galaxy A22. Além disso, a resolução também teve um salto bastante significativo: saiu do HD+ para o Full HD+. Os compradores devem notar a diferença, pois a taxa de pixels por polegadas subiu de 274 para 400 no novo modelo.

Um fato curioso sobre o display do Galaxy A23 é que ele abandonou a tecnologia Super AMOLED para dar lugar ao básico TFT LCD. Dá para encarar como uma queda de qualidade. No entanto, a taxa de atualização de 90 Hz se manteve. Com isso, os dois modelos conseguem exibir efeitos de animação de sistema mais fluidos e melhor aproveitamento durante o consumo de vídeos, filmes ou jogos compatíveis com a funcionalidade.

O design sofreu algumas mudanças. Embora a frente seja praticamente idêntica, a carcaça do Samsung A23 ficou maior para comportar o novo tamanho de tela. A posição das câmeras também ficou diferente: antes, as lentes formavam um quadrado; no modelo mais novo, elas ficam na vertical.

Outra novidade interessante é a presença da proteção Gorilla Glass 5 no Galaxy A23, que garante resistência superior contra riscos e arranhões na tela do produto. Vale mencionar que a Samsung não especifica nenhuma proteção especial no Galaxy A22.

O Samsung A23 está disponível nas cores azul, branco, rosê e preto. O Samsung A22 é oferecido em branco, preto, verde e violeta.

Câmeras

Por meio de peças promocionais, a Samsung destaca a capacidade de os smartpones fazerem fotos com boa qualidade, mesmo em ambientes com iluminação menos favorável. Recursos como modo retrato, que desfoca o fundo das imagens, é marca registrada das duas gerações. Os dois aparelhos contam com um conjunto traseiro composto por quatro sensores.

O conjunto de câmeras do Galaxy A22 é o seguinte:

Principal de 48 MP (f/1.8)

Ultra Wide de 8 MP (f/2.2)

Profundidade de 2 MP (f/2.4)

Macro de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 13 MP (f2.2)

Já o arranjo fotográfico do Galaxy A23 fica assim:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra Wide de 5 MP (f/2.2)

Profundidade de 2 MP (f/2.4)

Macro de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 8 MP (f2.2)

Tanto o Galaxy A22 quanto o Galaxy A23 suportam gravação de vídeos em Full HD a 30 quadros por segundo, não só pela câmera principal traseira quanto pela frontal (de selfies).

Um fato curioso é a presença de uma câmera frontal de resolução inferior no Galaxy A23, que é o modelo mais novo. O sensor ultra wide também apresenta resolução menor se comparado com a geração passada. Já a câmera principal evoluiu de 48 para 50 MP.

Desempenho e armazenamento

O processador do Galaxy A23 é o Snapdragon 680, que promete bom desempenho, inclusive em tarefas mais exigentes. O chip tem oito núcleos de até 2,4 GHz de velocidade. Enquanto isso, o Galaxy A22 oferece um Helio G80 da MediaTek, também de oito núcleos, mas com velocidade máxima de 2,0 GHz.

Para multitarefas, ambos os modelos possuem 4 GB de memória RAM, que é um valor suficiente para executar o Android de maneira satisfatória para os padrões atuais. O armazenamento interno dos dois celulares é de 128 GB, expansível em até 1 TB via cartão micro SD.

Bateria

A Samsung equipa o Galaxy A23 e o Galaxy A22 com uma bateria de longa duração, com 5.000 mAh de capacidade. Essa especificação promete, de acordo com a Samsung, até dois dias longe da tomada.

Ambos contam com recarga rápida. O A23 sai na frente por oferecer o máximo de 25W contra os 15W máximos suportados pelo A22. Talvez seja necessário comprar um carregador compatível com este recurso.

Versão do Android

O Galaxy A22 sai de fábrica com o Android 11, mas a Samsung já confirmou que o smartphone será atualizado para o Android 12 até julho de 2022. O Galaxy A23 já vem com o Android 12, versão mais atual do sistema do Google.

O Android 12 nos modelos Galaxy traz a nova interface One UI 4.1 da Samsung, além de melhorias de ferramentas já implementadas anteriormente. O visual pode ser personalizado em detalhes pelo usuário. Outras novidades incluem ainda a redução de 15% no uso de núcleos de alto desempenho.

Recursos adicionais

As funções adicionais não mudam muito entre os dois produtos Samsung. Eles trazem recursos como leitor de impressões digitais na lateral e NFC, que permite pagamento por aproximação. Sensores básicos, como acelerômetro e GPS, além de Wi-Fi e Bluetooth também marcam presença nos dois produtos da companhia.

Preço

Disponível nas cores preto, branco, verde e violeta, o Galaxy A23 desembarcou no Brasil em março de 2022 pelo preço sugerido de R$ 1.999. Já o Galaxy A22 foi anunciado no mercado nacional em julho do ano passado com acabamentos preto, branco, verde e violeta por R$ 1.899. Hoje em dia é encontrado por R$ 1.469 na Amazon, o que representa uma queda de R$ 430.

Galaxy A23 vs Galaxy A22 Especificações Samsung Galaxy A23 Samsung Galaxy A22 Lançamento fevereiro de 2022 fevereiro de 2021 Preço de lançamento R$ 1.999 R$ 1.899 Preço atual R$ 1.999 R$ 1.469 Tela 6,6 TFT LCD 6,4 OLED Resolução da tela 1080 x 2408 pixels 720 x 1600 pixels Processador Qualcomm Snapdragon 680 4G MediaTek Helio G85 Memória RAM 4 GB 4 GB Armazenamento 128 GB 128 GB Cartão de memória Sim Sim Sistema operacional Android 12 + Samsung One UI 4.1 Android 11 + Samsung UI 3.1 Dimensões e peso 165,4 x 76,9 x 8,44 mm e 195 gramas 159,3 x 73,6 x 8,4 mm e 186 gramas Cores branco, preto, verde e violeta branco, preto, verde violeta

Com informações de Samsung