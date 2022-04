Galaxy A53 vs Galaxy A52S: saiba o que muda na ficha técnica

O Galaxy A53 é um dos principais lançamentos entre os celulares intermediários da Samsung . Ao trazer o sucessor do Galaxy A52S, a fabricante sul-coreana não implementou grandes novidades na ficha técnica, mas a memória RAM com maior capacidade e processador e bateria mais potentes são trocas bem-vindas. Confira todos os detalhes a seguir.

2 de 9 Os intermediários da Samsung contam com certificação IP67, para proteção de água e poeira — Foto: Divulgação/Samsung Os intermediários da Samsung contam com certificação IP67, para proteção de água e poeira — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

Há diversas semelhanças entre os celulares da Samsung. Ambos possuem formato de barra, com tamanho e peso similares. Também têm certificação IP67, com proteção contra respingos de água e também contra poeira. O sensor biométrico fica integrado à tela.

3 de 9 Samsung Galaxy A53 — Foto: Divulgação/SamsUNG Samsung Galaxy A53 — Foto: Divulgação/SamsUNG

A tela dos celulares, de 6,5 polegadas, é de Super AMOLED, e exibe imagens a uma frequência de até 120 Hz. Ela também conta com proteção Gorilla Glass 5, contra impactos e riscos, e tem uma boa resolução, o Full HD+.

Todas essas características colocam os dois aparelhos Samsung como boas opções para jogar ou assistir filmes e séries, uma vez que a imagem exibida em tela deve ser bastante fluida, mesmo em momentos mais intensos da exibição das imagens.

A Samsung fez questão de aumentar as opções de cores. Enquanto o Galaxy A52S só estava disponível nas tonalidades preta e branca, o Galaxy A53 é vendido também nas cores azul e rosê, totalizando quatro opções.

Câmeras da Samsung

4 de 9 A câmera de 64 MP é um destaque tanto no A52S quanto no A53 — Foto: Divulgação/Samsung A câmera de 64 MP é um destaque tanto no A52S quanto no A53 — Foto: Divulgação/Samsung

As câmeras dos dois smartphones são praticamente iguais. O Galaxy A52S e o Galaxy A53 contam com sistema quádruplo e sensores diversos, como macro e de profundidade, ou seja, para fotos muito de perto ou com desfoque do fundo, respectivamente. O HDR também está presente e deve contribuir para a qualidade das fotos. Já a câmera frontal está abrigada no centro da tela, em formato de furo.

Em resumo, os sensores do Galaxy A53 e do Galaxy A52S ficam assim:

Principal de 64 MP (f/1.8)

Ultrawide de 12 MP (f/2.2)

Macro de 2 MP (f/2.4)

Profundidade de 5 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 32 MP (f/2.2)

Apesar de intermediários, os dois modelos contam com recursos vistos em celulares da linha S, como a lente principal com estabilizador ótico (OIS) – para gravar vídeos de forma mais suave, mesmo com luz baixa – e digital (EIS), para evitar fotos borradas.

5 de 9 A câmera do A53 tem recursos que aprimoram automaticamente as fotos — Foto: Divulgação/Samsung A câmera do A53 tem recursos que aprimoram automaticamente as fotos — Foto: Divulgação/Samsung

É possível gravar vídeos com resoluções que chegam ao 4K, além da possibilidade de variar entre 30 e 60 quadros por segundo. Além disso, a Samsung promete otimizar as imagens com ajuda da inteligência artificial, que pode funcionar de maneira automática para as fotos.

Desempenho e armazenamento

Tanto Galaxy A52S quanto Galaxy A53 têm 128 GB de armazenamento – expansível via cartão MicroSD de até 1 TB. No entanto, as semelhanças não se estendem à memória RAM. O A52S tem apenas 6 GB enquanto o Galaxy A53 pode usufruir de até 8 GB. Essa diferença deve se traduzir em menos travamentos e melhor desempenho.

Ambos também contam com o RAM Plus, recurso que utiliza a memória interna de forma dinâmica, aumentando a velocidade do telefone caso seja necessário. No caso do A52S, podem ser utilizados até 4 GB extras, mas o A53 pode utilizar até 8 GB a mais via RAM Plus.

Os processadores presentes nos aparelhos são bem diferentes. Enquanto o A52S conta com um chip Snapdragon 778G, da Qualcomm, o A53 tem um chip Exynos, da própria Samsung. A promessa oficial é de desempenho pelo menos 6% superior no modelo mais novo. Testes do site Nano Review, porém, mostram performance semelhantes, com leve vantagem, inclusive, para o A52S.

6 de 9 O chip Exynos 1280 presente no A53 é um dos menores já feitos pela Samsung, e tem apenas 5 nm — Foto: Divulgação/Samsung O chip Exynos 1280 presente no A53 é um dos menores já feitos pela Samsung, e tem apenas 5 nm — Foto: Divulgação/Samsung

Bateria dos Galaxy

A Samsung se certificou de que tanto o Galaxy A52S quanto o Galaxy A53 tenham bateria em quantidade o suficiente para ficar longe das tomadas por pelo menos um dia. São 5.000 mAh para o A53 e 4.500 mAh para o A52S. O carregamento rápido está presente em ambos os smartphones, que também conseguem 50% de carga em apenas 30 minutos com o suporte a carregadores de até 25W.

Em testes do Nano Review, o celular de 2022 mostrou uma melhor gestão e economia de bateria devido ao chip presente no aparelho de produção da própria Samsung. Portanto, a quantidade maior de bateria, aliada à melhor gestão da energia, devem proporcionar ao A53 um uso mais prolongado, que pode chegar a até dois dias longe das tomadas.

Versão do Android

Smartphones contam com a versão Android 12 de fábrica — Foto: Divulgação

Apesar de chegar ao mercado com o Android 11, o A52S conta com atualização para a versão mais moderna do sistema, o Android 12. Já o Galaxy A53 tem o Android 12 embarcado de fábrica. O sistema funciona em conjunto com a nova One UI 4.0 e conta com um visual renovado, repleto de personalizações previstas nos preceitos da Material You.

O Android 12 também traz uma melhoria considerável na segurança e na privacidade, e dá mais controle para o usuário sobre a coleta de dados em aplicativos. É importante frisar, porém, que mesmo que ambos contem com o sistema de última geração, o smartphone de 2022 deve receber pelo menos uma atualização a mais, segundo a agenda de atualizações da Samsung.

Recursos adicionais

7 de 9 5G deve ser implementado no Brasil até 2023 — Foto: Divulgação/Samsung 5G deve ser implementado no Brasil até 2023 — Foto: Divulgação/Samsung

Ambos os aparelhos contam com acesso à internet 5G. Ainda que o Brasil esteja em fase de implementação desta tecnologia, ele deve se tornar o padrão até 2023. Ambos os Galaxy conseguem se conectar a redes Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz, mas o A52S ainda pode se conectar a redes Wi-Fi 6, que pode chegar a velocidades na faixa dos 12 Gb/s.

O Bluetooth está presente em ambos, mas a versão do A53 é mais atual, 5.1 frente ao 5.0 do concorrente. Isso significa que em dispositivos que utilizam a localização, como SmartTag ou fones de ouvido da Samsung, a precisão é maior no A53.

8 de 9 Som Dolby Atmos, presente nos aparelhos da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Som Dolby Atmos, presente nos aparelhos da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

A experiência sonora nos dois celulares tende a ser satisfatória pois ambos contam com som Dolby Atmos. Há uma melhoria da qualidade do som do aparelho mais novo, que utiliza os dois alto-falantes do celular para proporcionar uma experiência estéreo. Mas só o celular de 2021 tem entrada para fones de ouvido, que está totalmente ausente no A53.

E se o RAM Plus não for o suficiente para garantir performance em jogos, os dois celulares ainda oferecem o Game Booster, que maximiza o desempenho e otimiza tanto o uso da bateria quanto a temperatura do aparelho.

Preço dos Galaxy

9 de 9 O A53 está disponível nas cores branca, azul, rosê e preta — Foto: Divulgação/Samsung O A53 está disponível nas cores branca, azul, rosê e preta — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A52S chegou ao mercado brasileiro pelo preço sugerido de R$ 3.499 e atualmente é encontrado por R$ 2.199 na Amazon. Já o Galaxy A53 foi lançado por R$ 3.499, mas é vendido por R$ 2.999.

Galaxy A52S vs Galaxy A53 Especificações Galaxy A52S Galaxy A53 Lançamento Setembro de 2021 Março de 2022 Preço de lançamento R$ 3.499 R$ 3.499 Preço atual (loja da Samsung) R$ 1.999 R$ 2.699 Preço atual (Amazon) R$ 1.919 R$ 2.699 Tela 6,5 polegadas, Super AMOLED, 120Hz 6,5 polegadas, Super AMOLED, 120Hz Resolução de tela 2400 x 1080 pixels (FHD+) 2400 x 1080 pixels (FHD+) Processador Snapdragon 778G 5G, 8 núcleos de até 2,4 GHz Exynos 1280, oito núcleos de até 2.4GHz Memória RAM 6 GB 8 GB Armazenamento 128 GB 128 GB Cartão de memória microSD de até 1 TB microSD de até 1 TB Câmera traseira 64 MP (principal), 12 MP (ultra wide), 5 MP (macro) e 5 MP (profundidade). 64 MP (principal), 12 MP (ultra wide), 5 MP (macro) e 5 MP (profundidade). Câmera frontal 32 MP 32 MP Sistema operacional Android 12 + Samsung One UI 4.1 Android 12 + Samsung One UI 4.1 Bateria 4.500 mAh 5.000 mAh Dimensões e peso 159,9 x 75,1 x 8,4 mm; 192 g 159,6 x 74,8 x 8,1 mm; 189 g Cores branca e preta azul, branca, rosê e preta

Com informações de Samsung (1/2) e Nano Review