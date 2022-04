Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra recebem correções de segurança

O patch de segurança de abril de 2022 está disponível primeiramente na Polônia, Suíça e região do Báltico para os dois aparelhos em suas versões 5G e para a versão LTE do Galaxy Note 20 . A atualização promete corrigir 88 falhas de segurança e brechas de privacidade.

O Galaxy Note 20 Ultra foi eleito pelo júri do TechTudo o melhor celular de 2020. O aparelho tem câmera tripla de 108 megapixels, chegou com o processador Exynos 990 por aqui e tela de 6,9 polegadas com resolução Full HD+.