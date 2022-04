Galaxy Watch 4 vs Galaxy Watch Classic 4: compare os relógios da Samsung

2 de 6 O design refinado traz sofisticação no bisel giratório — Foto: Divulgação/Samsung O design refinado traz sofisticação no bisel giratório — Foto: Divulgação/Samsung

Design

A diferença mais evidente entre os dois modelos é percebida no design, já que há uma distinção em parte dos materiais utilizados em cada um. O Galaxy Watch 4 é produzido com alumínio e traz um painel sensível ao toque. Diferentemente do outro modelo, o relógio convencional apresenta duas opções de cores exclusivas (rosa e verde) e tem uma proposta esportiva. O visual do dispositivo é mais "clean", com a tela quase sem interferência das bordas.

O Galaxy Watch 4 Classic, por sua vez, tem uma proposta mais tradicional, lembrando o design de relógios clássicos. O smartwtach possui caixa de aço inoxidável mais robusta com um painel rotativo físico. Essa moldura giratória pode ajudar a proteger a tela, além de proporcional um visual mais conservador para o modelo.

O modelo convencional possui quatro opções de cores para a caixa: preto, prata, rose ou verde. Já o Classic oferece duas tonalidades: preto ou prata. A cor da pulseira pode variar a depender da tonalidade escolhida para a caixa. A Samsung oferece ainda diversas pulseiras com diferentes tipos de cores, texturas e design que podem ser adquiridas separadamente.

Tela do Galaxy Watch

As duas versões do smartwatch contam com a tecnologia Super AMOLED no visor. O Galaxy Watch 4 com display de 40 mm é configurado com a tela principal de 30,4 mm na vertical e resolução de 396 x 396. Já a tela de 44 mm traz 34,6 mm e resolução de 450 x 450.

A versão Classic com tela de 42 mm tem tela principal num tamanho menor: 30,4 mm na vertical e resolução de 396 x 396. Enquanto isso, a versão de 46 mm tem tela de 34,6 mm e resolução de 450 x 450. Os dois modelos têm a taxa de atualização de display de 60 Hz.

Funcionalidade

A Samsung adotou o sistema Wear OS nos dois modelos do Galaxy Watch 4. Deste modo, ambos trazem o sensor Samsung BioActive, que permite ao usuário acompanhar o seu progresso do condicionamento físico, recebendo informações como gordura corporal, massa muscular e água corporal. O sistema de detecção de bioimpedância pode ser interessante para acompanhamento com nutricionista – apesar de não se tratar de um dispositivo médico.

Além disso, ambos realizam a avaliação da atividade elétrica do coração e medem pressão arterial em tempo real. O dispositivo ainda permite analisar a normalidade da frequência e do ritmo cardíaco por meio do eletrocardiograma (ECG). Já a medição dos batimentos do coração acontece através de um sensor elétrico.

Outra função relevante é a medição dos níveis de sono. O monitor detecta e analisa as fases enquanto o usuário está dormindo. Assim, é possível perceber os níveis de oxigênio no sangue e padrões de ronco. Ou seja, neste quesito, eles oferecem não apresentam distinções.

Bateria do relógio

A fabricante diz que todos os modelos Watch 4 podem durar até 40 horas longe das tomadas com uma carga.

Existe uma diferença notável em relação à bateria. O Galaxy Watch 4 convencional de 40 mm possui 247 mAh, enquanto o modelo maior de 44 mm traz 361 mAh. Já a versão Classic também disponibiliza duas alternativas de tamanho de caixa: 42 mm e 46mm. No modelo menor a capacidade é de 247 mAh, enquanto o maior tem 361 mAh.

Preço e conectividade

O preço varia de acordo com a conectividade do relógio. Os modelos LTE têm como principal vantagem a possibilidade de acessar todas as funcionalidades do relógio de qualquer local com a conexão 4G. Já os modelos que não trazem o LTE só contam com Wi-Fi ou Bluetooth.

Linha Samsung Watch 4 Especificações Galaxy Watch 4 Galaxy Watch 4 Cllassic Tamanho 40 mm, 44 mm 42 mm, 46 mm Cores Preto, Rosa (somente 40 mm), Verde (somente 44 mm) e Prata Preto e Prata Tela 40 mm: 30,4 mm, 396 X 396; 44 mm: 34,6 mm, 450 X 450 42 mm: 30,4 mm, 396 X 396; 46 mm: 34,6 mm, 450 X 450 CPU Exynos W920 Exynos W920 Memória RAM 1.5 GB 1.5 GB Armazenamento 16 GB 16 GB Resistência à água Sim Sim Dimensões e peso 41.5 x 41.5 x 11.2 mm; 46.5 g 41.5 x 41.5 x 11.2 mm; 46.5 g Conectividade Bluetooth 5.0, LTE, GPS, NFC Bluetooth 5.0, LTE, GPS, NFC Lançamento 11 de agosto de 2021 11 de agosto de 2011

Com informações da Samsung e Android Police