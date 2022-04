Geladeira: principais cuidados para manter o eletrodoméstico em dia

Para começar, evite deixar sua geladeira em local que bate sol, perto do fogão ou do micro-ondas. São fontes de calor que vão prejudicar o funcionamento e aumentar o consumo de energia. E respeite os espaços de respiro, para haver uma boa circulação de ar ao redor do equipamento.

Antes de ligar uma geladeira nova pela primeira vez, consulte o manual de instruções ou o site do fabricante para verificar qual é a temperatura ou a regulagem indicada para os períodos quentes e para os mais frios do ano. Esse ajuste também muda conforme o conteúdo e a quantidade de alimentos guardados no refrigerador e no freezer.

Não deixe as funções ou modos inteligentes da geladeira acionados o tempo todo. Modos especiais, como Compras (para receber os produtos chegando do mercado), Festa (para momentos de abre e fecha intenso das portas), Turbo Freezer (para fazer gelo mais rapidamente) e Smart Bar (para deixar latas e garrafas na temperatura perfeita), devem ser utilizados para essas situações e depois desligados, para não aumentar o consumo de energia e sobrecarregar o eletrodoméstico.

Para quem possui geladeira smart, é importante verificar pela tela de controle ou pelo aplicativo se há necessidade de atualização do software ou de novos recursos. Autorize sempre as atualizações e mantenha uma conexão Wi-Fi estável na cozinha, para que a geladeira inteligente não fique desconectada.

E sempre faça o auto diagnóstico ou checagem automática da geladeira smart, disponível no aplicativo, para garantir um bom funcionamento ou chamar a assistência técnica, se algum problema for detectado.

Limpeza

Antes de mais nada, pode ser preciso fazer o degelo, se a sua geladeira não for Frost Free. Enquanto os refrigeradores e freezers com essa tecnologia não acumulam camadas de gelo, os modelos Cycle Defrost devem ser descongelados, em média, a cada seis meses, enquanto as geladeiras convencionais precisam passar pelo processo sempre que o gelo atingir 1 cm de espessura.

Além de maior eficiência e renovação constante do ar refrigerado sem esforço extra do motor, em razão de não haver gelo acumulado no freezer, você não terá perda de alimentos, o que é muito comum no dia de descongelar a geladeira.

Para começar a limpeza, remova os alimentos e bebidas, cheque a validade e a integridade dos produtos e guarde aqueles que estão bons para consumo em uma caixa térmica.

Em seguida, retire todas as partes móveis, como prateleiras e gavetas, e lave-as com água, detergente neutro e esponja bem macia, para não riscar. Enxágue bem e deixe secando, enquanto faz a limpeza da parte interna.

Essa limpeza pode ser feita com água e detergente neutro ou com uma mistura de 2 litros de água morna, 2 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio e 5 gotas de detergente neutro, utilizando um pano de microfibra ou esponja macia.

Depois, retire o sabão ou a mistura com um pano limpo e seque tudo. Você pode usar a mesma mistura para fazer a limpeza externa do móvel, sempre com pano ou esponja macia. Limpadores multiuso e abrasivos não têm lugar nessa tarefa.

Por fim, faça a limpeza das borrachas de vedação com água e algumas gotas de detergente em um pano ou esponja. Depois, retire o produto e seque com pano que não solte fiapos. Aproveite para conferir o estado das borrachas, que são responsáveis por manter o equipamento funcionando corretamente e evitar que o ar refrigerado escape.

Entre as limpezas, se a sua geladeira possuir, utilize o modo de higienização toda semana. Ele costuma forçar a circulação do ar pelos filtros para eliminar odores e a presença de fungos e bactérias.

Eletrodoméstico manchado

Para evitar que o eletrodoméstico fique amarelado, manchado ou acumule gordura, a dica é manter a frequência de limpeza.

Se você mora só ou com mais uma pessoa, pode higienizar a geladeira apenas por fora semanalmente e atacar o interior uma vez ao mês. Se na sua casa são mais moradores, aumente a frequência: a cada quinze dias, realize a limpeza interna.

E para remover o aspecto encardido das geladeiras brancas, limpe com água e sabão e seque com pano macio. Depois, espalhe delicadamente uma pastinha de bicarbonato de sódio e água sobre as manchas e deixe agir por cerca de 15 minutos. Remova com um pano úmido e seque novamente.

Sem cheiro ruim

Alimentos que passam da data de validade exalam odores desagradáveis e podem contaminar os que estão em bom estado. Crie o hábito de verificar sempre se há alguma comida estragada na geladeira.

Caso precise descongelar alimentos, use um prato debaixo dele, para que o líquido eliminado não suje a prateleira.

Se algum líquido ou alimento cair nos compartimentos, limpe logo. Além disso, garanta que tudo esteja bem embalado ao ser armazenado no eletrodoméstico e reforce a limpeza das bordas de potes antes de guardá-los.

Se mesmo depois de uma boa limpeza, ainda houver odores ruins na geladeira, você pode tentar uma receita caseira ou comprar um desodorizador ou neutralizador de odores com carvão ativado.

O carvão ativado é o maior inimigo dos cheiros de geladeira. Esse carvão em pó ou pedrinhas pode ser encontrado em mercados e lojas de produtos naturais. Coloque algumas unidades ou um punhado em um pote aberto e deixe no fundo de uma prateleira do refrigerador por três dias.

Além do carvão e dos neutralizadores, duas receitas fáceis para acabar com cheiro ruim são:

- Esprema o suco de um limão em um potinho e misture com uma colher de pó de café. Essa solução costuma dar resultado em 24 horas, mas deixe na geladeira por até três dias.

- Ou mantenha uma vasilha ou pote de margarina com pó de café fresco ou café em grãos, que vão absorver o mau cheiro. Troque o conteúdo uma vez por mês.

Se você notar um aumento do consumo e do barulho ou diminuição da eficiência da geladeira, chame uma assistência autorizada para fazer uma avaliação.

E para pesquisar promoções de geladeiras novas e outros eletrodomésticos, visite o Shoptime.