Google esconderá apps antigos da Play Store para proteger usuários

O Google limitará as buscas e o download de aplicativos desatualizados na Play Store . A mudança nas políticas da loja, anunciada pela empresa na quarta-feira (6), tem o objetivo de evitar que os usuários baixem softwares antigos e possivelmente mais vulneráveis. Para proporcionar uma experiência mais segura na loja virtual, o Google exigirá, a partir de 1º de novembro, que os aplicativos enviados à Play Store apontem para um nível de API de ao menos dois anos anteriores ao último lançamento do Android .

Todo aplicativo desenvolvido possui um nível de API, elemento que informa como o app é executado em cada versão do Android. O Android 12, por exemplo, tem API de nível 31; o Android 11, de nível 30. Em outras palavras, quanto mais recente o software, maior o nível. Logo, a nova política do Google , que exige que os aplicativos segmentem sua API “dentro de dois anos a partir da versão principal do Android mais recente”, forçará os desenvolvedores de apps a atualizá-los com mais frequência, usando recursos de privacidade e segurança mais recentes.

1 de 2 Google Play Store vai restringir buscas e limitar o download de apps disponíveis que não suportam versões mais recentes do Android — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Google Play Store vai restringir buscas e limitar o download de apps disponíveis que não suportam versões mais recentes do Android — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Problema com memória na Play Store. O que pode ser? Descubra no Fórum do TechTudo

"Os usuários com dispositivos mais recentes ou com as atualizações do Android em dia esperam usufruir de todo o potencial das proteções de privacidade e segurança que o sistema operacional tem a oferecer. A expansão de nossos requisitos de API de nível de destino protegerá os usuários de instalar aplicativos mais antigos que podem não ter essas proteções em vigor", afirmou o diretor de gerenciamento de produto do Google, Krish Vitaldevera, em publicação no blog da empresa.

Vale destacar que a nova política só será aplicada caso o smartphone execute uma versão do Android mais recente que o nível da API do aplicativo. Dessa forma, usuários de versões mais antigas do Android poderão instalar aplicativos desenvolvidos para a respectiva versão do sistema operacional. Além disso, será possível encontrar e instalar novamente qualquer aplicativo mais antigo que já tenha sido baixado anteriormente na Play Store pelo usuário.

2 de 2 Imagem exibe segmentação de nível de API em uma janela de dois anos para atualização de apps — Foto: Divulgação/Google Imagem exibe segmentação de nível de API em uma janela de dois anos para atualização de apps — Foto: Divulgação/Google

O Google já fazia exigências similares para o upload de aplicativos. Atualmente, para um aplicativo ser publicado na Play Store, é preciso que o software segmente um nível de API de até um ano do lançamento da última versão principal do Android. O novo requisito, portanto, é apenas um reforço às medidas de segurança.

De acordo com o Google, grande parte dos aplicativos da Play Store já seguem os novos padrões. Apesar disso, a empresa recomendou que os desenvolvedores confiram o guia técnico de migração de aplicativo e o artigo da Central de Ajuda sobre o assunto. A companhia informou também que é possível solicitar uma extensão de seis meses, caso o aplicativo não tenha sido atualizado até 1º de novembro.

Com informações de Google (1 e 2) e The Verge

Veja também: Como resolver os principais problemas da Play Store