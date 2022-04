Google Maps terá função para calcular valor de pedágios nas rotas

O Google Maps passará a exibir os preços dos pedágios nas rotas buscadas. A novidade, anunciada na última terça-feira (5), faz parte de um pacote de atualização do aplicativo de mapas que visa melhorar a experiência de navegação em viagens com destinos distantes. Segundo o Google , o recurso estará disponível no app para celulares Android e iPhone ( iOS ) ainda este mês nos Estados Unidos, Índia, Japão e Indonésia, e deve ser liberado no Brasil em breve.

A nova função mostrará o valor dos pedágios nas rotas antes do início da navegação, na mesma tela em que as informações do tráfego são apresentadas. O aplicativo também exibirá opções de rotas gratuitas, se houver. Dessa forma, usuários poderão se planejar melhor ao saber a média de gastos na estrada, além de descobrir a melhor rota para chegar ao destino. O Google informou que os dados sobre os preços serão compartilhados pelas autoridades locais de pedágio.

O recurso que calcula os gastos com pedágio na rota poderá ser ativado nas opções de trajeto do Google Maps. O app disponibilizará ainda a função "Evitar pedágios", ideal para motoristas que desejam fugir dos itinerários em que é preciso pagar tarifas para passar. A novidade poderá ser acionada tocando nos três pontos no canto superior direito da parte de rotas no Google Maps.

A atualização do aplicativo também promete exibir mais detalhes nos mapas, a fim de facilitar a navegação em novas localidades. Segundo o Google, serão adicionados semáforos e placas de "PARE" ao longo da rota, assim como contornos de edifícios e áreas de interesse.

Em cidades selecionadas pelo Google, o Maps mostrará até mesmo o formato e a largura de uma estrada. A empresa acredita que a presença desses detalhes permitirá que o usuário se localize melhor, o que vai diminuir as chances do motorista mudar de faixa de última hora ou perder um retorno, por exemplo.

O Google também anunciou novas funções voltadas para usuários de iPhone. Os aparelhos com iOS ganharão um novo widget para acessar rotas de viagens já na tela inicial do celular. Além disso, também será possível iniciar a navegação pelo Apple Watch. O Google Maps ainda anunciou integração com o Spotlight, Siri e Shortcuts, o que permitirá a configuração de atalhos para começar uma navegação ao acionar a assistente de voz.

