Google Play ganha seção sobre uso de dados feito por apps; o que saber

A novidade, lançada nesta terça-feira (26), é parte de uma série de medidas voltadas à privacidade dos usuários que a Google tem implementado desde o Android 11. O recurso já pode ser verificado na loja de aplicativos do Android , na versão desktop ou no celular, e depende da inserção de informações pelos próprios desenvolvedores, que têm o prazo de até 20 de julho para enviar os dados solicitados pela Play Store.

Nessa seção, os desenvolvedores devem explicar uma série de questões. Entre elas, estão se dados pessoais são coletados e com qual objetivo, se o app compartilha os dados com terceiros, quais são as práticas de segurança de informação (como, por exemplo, criptografia de dados em trânsito), se eles validaram as práticas e obedeceram aos padrões globais de segurança, entre outros.