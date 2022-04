Huawei anuncia Sound Joy, primeira caixa de som da marca no Brasil

A Huawei anunciou, nesta quarta-feira (6), o lançamento da Sound Joy, primeira caixinha de som portátil da empresa no Brasil. Projetado juntamente à Devialet, o dispositivo promete até 26 horas de duração da bateria e, com apenas dez minutos de carregamento, pode funcionar por até uma hora inteira. O aparelho ainda conta com a mais nova versão do Bluetooth, a 5.2, e proteção contra poeira e água com classificação IP67.