HyperX Quadcast S é bom? Veja preço e detalhes do microfone usado por streamers

O Quadcast S da HyperX é um microfone USB voltado para criação de conteúdo na internet. Popular entre streamers e podcasters, o aparelho chama atenção pelas fortes luzes LED variáveis e pela qualidade de som. Sucessor do Quadcast, o modelo foi lançado no Brasil em outubro de 2020, e inova em design com o recurso de iluminação RGB personalizável.

Embora seu preço não conste no site oficial, é possível encontrá-lo na Amazon por cerca de R$ 1.079. Para saber se vale a pena investir neste modelo, o TechTudo separou a ficha técnica e principais especificações do produto, para facilitar a decisão.

Ficha Técnica

Preço : R$ 1.079 na Amazon

: R$ 1.079 na Amazon Cores: preto com luz RGB personalizável

preto com luz RGB personalizável Iluminação: RGB (16.777.216 cores)

RGB (16.777.216 cores) Frequência de resposta dos drives: 20Hz – 20kHz

20Hz – 20kHz Impedância: 32 ohms

32 ohms Sensibilidade: -36 dB

-36 dB Frequência de resposta do microfone: 50 Hz - 16,000 Hz

50 Hz - 16,000 Hz Padrão polar: estéreo, omnidirecional, cardióide, bidirecional

estéreo, omnidirecional, cardióide, bidirecional Sensibilidade do microfone: -38 dBV a 94 dBSPL

-38 dBV a 94 dBSPL Tipo de conexão: cabo USB Tipo C para USB Tipo A

cabo USB Tipo C para USB Tipo A Tamanho do cabo: 3 m

Design

O novo Quadcast traz um design moderno e elegante, com destaque para a iluminação RGB personalizável pelo software HyperX NGENUITY1. Como o modelo tem duas zonas de efeito de luz, é possível escolher cores quentes na parte de cima que migram para cores frias na parte inferior, por exemplo.

Assim como o microfone anterior da linha, este possui base antivibração, que reduz os sons percussivos. Ou seja, se a superfície do microfone tremer ou o usuário mexer acidentalmente no aparelho, o impacto no som capturado será menor. O peso total, incluindo o aparelho, a base e o pedestal, é de 710 g.

Funcionalidades

Um grande diferencial do microfone é a capacidade de mutar e desmutar o som com apenas um toque na parte superior do aparelho. Quando o microfone está ativado, a luz de LED permanece acesa durante o uso e, quando silenciado, a luz permanece apagada, o que garante maior controle e segurança durante a transmissão.

O Quadcast S também conta com entrada integrada para fone de ouvido de 3,5 mm (P2). Esse recurso permite ao usuário monitorar a própria voz em tempo real durante a transmissão ou gravação. O produto traz ainda um filtro pop interno, um tecido que protege o condensador e filtra o timbre de voz do locutor — outro recurso para eliminar ruídos percussivos.

Qualidade do som

Outro destaque são os quatro padrões polares disponíveis para escolha: estéreo, omnidirecional, cardioide e bidirecional. Esses padrões, que podem ser trocados na parte inferior do microfone, permitem que o usuário utilize a melhor configuração de acordo com sua expectativa. O melhor padrão para gravações solo, por exemplo, é o cardioide. Contudo, caso o áudio seja gravado por duas pessoas, uma em cada lado do microfone — formato típico de entrevistas —, o melhor padrão pode ser o bidirecional.

O produto ainda promete captar sons de 20 Hz a 20 kHz, ou seja, alcança tanto frequências mais graves quanto as mais agudas.

Recursos

A base do microfone é inclinável, podendo ser direcionada para a pessoa que está falando. Segundo a fabricante, o dispositivo também conta com um controle de ajuste de sensibilidade, ajudando a melhorar a qualidade do som. O microfone ainda traz um adaptador versátil para instalações, que pode ser acoplado em diversos pedestais e hastes.

O modelo é compatível com PC, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e macOS, além das principais plataformas de streaming, como Streamlabs. Além disso, tem certificação de qualidade de serviços como TeamSpeak, Discord, Skype, OBS Studio e XSplit.

Preço e garantia

De acordo com as informações oficiais da HyperX, o Quadcast S tem 21 meses de garantia contratual, e pode ser encontrado a partir de R$ 1.079 na Amazon.

Concorrentes

O aparelho conta com alguns concorrentes, como o microfone da linha profissional da Fifine, o K683A , que também é um condensador USB-C. O modelo também traz a função de silenciamento e luz LED, podendo ser encontrado com preço médio de R$ 446.

Outro aparelho que concorre com o Quadcast S é o Seiren X, da Razer. O modelo tem suporte antivibração, entrada integrada para fone de ouvido e botão de silenciar o som. Além disso, está disponível em quatro cores: branco, preto, cinza e rosa. O Seiren X não possui luz LED como os modelos citados. Seu preço médio é de R$ 779.

