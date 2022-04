Imperial, FURIA e mais: veja jogos e vagas do RMR das Américas de CS:GO

O RMR das Américas, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , acontece nesta segunda-feira (11) a 15 de abril em Bucareste, Romênia. O evento reúne as 16 melhores equipes das américas na disputa por seis vagas no PGL Major Antwerp 2022, o primeiro mundial de CS:GO do ano. Imperial Esports , FURIA Esports , 00 Nation, MIBR , paiN Gaming, São Caetano Esports, Case Esports, Team oNe e Isurus são as equipes brasileiras ou com maioria de integrantes brasileiros em suas line-ups que estarão presentes na seletiva. Confira, a seguir, jogos, formato e premiação do RMR das Américas.

Equipes participantes

A FURIA Esports foi a primeira equipe confirmada no RMR das Américas. Os brasileiros haviam ficado com o Top 8 no PGL Major Stockholm 2021 e asseguraram a vaga na seletiva antecipadamente. As outras 15 equipes precisaram passar por classificatórias abertas realizadas na América do Sul e na América do Norte. Pela América do Sul, Imperial Esports, MIBR, Case Esports, São Caetano Esports, 00 Nation, Isurus, 9z Team e Leviatán ficaram com a vaga.

Na América do Norte, Team oNe e paiN Gaming foram as brasileiras que avançaram para o RMR das Américas. As outras equipes classificadas foram Complexity Gaming, Party Astronauts, Team Liquid, Evil Geniuses e Bad News Bears.

Formato e críticas

O RMR das Américas adotará o formato suíço em seu torneio, com confrontos sendo realizados em melhores de uma partida (MD1) e melhores de três partidas (MD3) para duelos de eliminação ou classificação. Em resumo, o formato suíço sempre colocará as equipes com os mesmos números de vitórias e derrotas para se confrontarem, até chegarem a três vitórias, o que garante a classificação, e três derrotas, que confirma a eliminação.

Embora o formato seja simples, o RMR das Américas precisou se adaptar. A competição utilizará do sistema Buchholz como critério de desempate, pois haverá mais equipes com três vitórias do que vagas disponíveis. O sistema em questão calcula a dificuldade de cada oponente enfrentado pelas equipes empatadas. Aquelas com campanhas consideradas mais difíceis são favorecidas e, então, ficam com a vaga.

Representantes de alguns times participantes reclamaram nas redes sociais sobre o uso do sistema Buchholz nesse contexto. Jaime Padua, CEO da FURIA, comentou em seu Twitter que o sistema é falho nessa competição, pois as vagas são diferentes umas das outras. Com uma Legend, três Challenger e duas Contender, os destinos dos times podem ser bem distintos.

A PGL ouviu as reclamações e tomou a decisão de fazer algumas alterações no formato. As equipes que ficarem 3–2, três vitórias e duas derrotas, não correm mais o risco de serem eliminadas automaticamente após o fim do formato suíço. Agora, elas farão séries melhores de três partidas (MD3) no dia 15 de abril para definir a sexta colocação e última vaga para o PGL Major Antwerp 2022.

O mesmo vai valer para equipes empatadas em 3–0. Elas realizarão uma partida melhor de três (MD3) para definir o primeiro e segundo lugar da competição e quem levará a vaga para o status Legend, ou seja, entrar em uma fase mais avançada no mundial.

Vagas e premiação

O RMR das Américas conta com uma vaga Legend, três vagas Challenger e duas vagas Contender. Enquanto Legend coloca a equipe no "Legend Stage", a segunda fase do PGL Major Antwerp 2022, Challenger e Contender estarão na primeira fase, o "Challenger Stage". Entre essas duas, o seed da equipe é a única diferença de uma vaga para outra. O torneio também conta com uma premiação total de US$ 50 mil (cerca de R$ 237 mil). Veja, na tabela abaixo, como ficaram as divisões entre as vagas e a premiação em dinheiro:

PGL Major Antwerp 2022 – Vagas e Premiação Colocação Status da vaga Premiação 1° Legend US$ 25 mil (R$ 120 mil) 2° Challenger US$ 12.5 mil (R$ 60 mil) 3° Challenger US$ 7,5 mil (R$ 35 mil) 4° Challenger US$ 5 mil (R$ 23 mil) 5° Contender - 6° Contender - 7° - - 8° - - 9°–11° - - 12°–14° - - 15°–16° - -

Calendário

A seletiva para o PGL Major Antwerp 2022 acontece do dia 11 ao dia 15 de abril com jogos começando às 6h, no horário oficial de Brasília. A transmissão será realizada nos canais oficiais da PGL na Twitch e no YouTube. O streamer Alexandre "gaules" Borba também vai transmitir a competição em seu canal na Twitch. Veja, a seguir, os horários dos jogos no primeiro dia do RMR das Américas. Vale lembrar que que os jogos nos dias seguintes só serão definidos após a rodada do dia anterior ser finalizada.

Segunda-feira, 11 de abril – Jogos de abertura

FURIA Esports x Leviatán – 6h

Party Astronauts x Isurus – 6h

Case Esports x Bad News Bears – 7h15

Imperial Esports x São Caetano Esports – 7h15

Evil Geniuses x paiN Gaming – 8h30

Complexity Gaming x Team oNe – 8h30

Team Liquid x 00 Nation – 9h45

MIBR x 9z Team – 9h45