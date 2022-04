Impressora 3D é usada para produzir câmera cinematográfica de baixo custo

Uma impressora 3D foi utilizada para fabricar uma câmera analógica de cinema nos Países Baixos. O responsável pelo projeto criou um aparelho com possibilidade da gravação em 35 mm, diferente dos formatos mais comuns, de 8 mm e 1 mm. O modelo do engenheiro japonês Yuta Ikeya possui um obturador que possibilita o controle do tempo de entrada de luz.