Impressora a laser ou jato de tinta: qual a melhor escolha?

Quem precisa de uma impressora para o home office ou para uma pequena empresa, provavelmente, vai ficar entre as duas opções mais populares: jato de tinta ou impressora a laser. O Shoptime explica as vantagens e desvantagens dos dois modelos para você fazer a melhor escolha.

Impressora jato de tinta

Impressoras jato de tinta utilizam cartuchos de tinta preta, ciano, magenta e amarela (padrão CMYK) para imprimir documentos e imagens em P&B e cores.

Elas são indicadas para documentos e fotos em geral. A impressão pode ser mais lenta do que outras impressoras, mas um bom equipamento vai entregar alta qualidade, fidelidade nas cores e até mesmo em fotografias, se for utilizado papel fotográfico.

Elas costumam ser as mais baratas do mercado. É recomendado o uso de cartuchos das próprias fabricantes, que oferecem também opções econômicas, do tipo extra-grande, que rendem mais impressões. Ao mesmo tempo, existem cartuchos e carregadores de outras marcas que funcionam perfeitamente nas impressoras e que têm preço mais baixo.

No lado negativo, as impressoras jato de tinta não são indicadas para quem tem grandes demandas de impressão. Nesse cenário, os cartuchos não vão render muito e o custo por impressão vai ficar mais alto.

Impressora a laser

As impressoras a laser são mais indicadas para escritórios e empresas, em razão da qualidade e da agilidade, especialmente, para documentos P&B. Para entregar isso, elas são equipamentos maiores e mais caros.

A impressora a laser faz uso do toner, uma espécie de cartucho grande contendo uma tinta em pó que se fixa ao papel com eletricidade estática. E na comparação de custo por página, o toner tende a ser mais econômico do que os cartuchos de tinta.

No lado negativo, embora faça impressão de alta qualidade, a impressora a laser tem desempenho pior em imagens do que a jato de tinta. O preço do equipamento e do toner são mais altos, apesar da melhor relação de custo por página.

E a impressão colorida é outro ponto fraco: os preços são ainda mais altos, porque a impressora é mais custosa e exige três toners. Essa é uma opção viável apenas para impressões coloridas em larga escala.

Qual escolher?

Podemos concluir que as impressoras jato de tinta são a melhor opção para o home office em que não há grande demanda de impressões e também para escritórios e empresas com demanda de impressão colorida.

Por sua vez, as impressoras a laser são as mais recomendadas para empresas que precisam imprimir em larga escala e com rapidez.

Além da escolha entre impressora comum ou multifuncional, existem outros quesitos na hora de escolher o seu equipamento, incluindo as opções de conectividade. Leia mais aqui.