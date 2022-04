Infinix Hot 11 e outros dois celulares chegam ao Brasil; veja os preços

O mercado de celulares brasileiro fica mais movimentado a partir de hoje com a chegada do Infinix Hot 11, Infinix Hot 11S e Infinix Zero 5G. Os smartphones são vendidos por preços a partir de R$ 1.599. Por trás deles está uma marca ainda novata por aqui: a Infinix, que tem tem sede em Hong Kong e opera no país desde o final de 2021 em parceria com a Positivo .

O Infinix Hot 11 (R$ 1.599) e o Infinix Hot 11S (R$ 1.999) estão à venda na loja online oficial da Infinix. Mais potente do trio, o Infinix Zero 5G (R$ 2.499) tem desembarque no território nacional previsto para o final de abril.

Infinix Hot 11 (R$ 1.599)

2 de 6 No Brasil, o Infinix Hot 11 chega apenas em duas opções de cores: preto e prata — Foto: Reprodução/Infinix No Brasil, o Infinix Hot 11 chega apenas em duas opções de cores: preto e prata — Foto: Reprodução/Infinix

O celular básico Infinix Hot 11 aposta fortemente na autonomia de uso, pois conta com a bateria de 6.000 mAh. Seria o suficiente para ficar dois dias longe das tomadas. A tela é um pouco maior que a do Hot 11S, com 6,82 polegadas, mas segue com o mesmo conjunto de câmeras de 50 MP, apesar de o design das lentes ser diferente.

O processador é o MediaTek Helio G37, que trabalha em conjunto com os 4 GB de memória RAM. Assim como nos demais modelos, são 128 GB de armazenamento interno. O celular de entrada da marca no Brasil custa R$ 1.599 e está disponível em preto e prata. No mercado internacional o modelo disponibiliza também azul e verde como opções, mas, até o momento, não há previsão de lançamento dessas tonalidades por aqui para o Hot 11.

Infinix Hot 11S (R$ 1.999)

3 de 6 Infinix Hot 11S é voltado para o público gamer — Foto: Reprodução/Infinix Infinix Hot 11S é voltado para o público gamer — Foto: Reprodução/Infinix

Voltado principalmente para o público gamer, o Infinix Hot 11S possui características que devem agradar aos jogadores que buscam bom custo-benefício. Por R$ 1.999, o consumidor encontra um modelo que traz bateria de 5.000 mAh que permite jogar até 13 horas ininterruptamente. Em condições normais de uso, o componente pode durar dois dias longe das tomadas.

O modelo conta também com um recurso chamado Dar-Link, que ajuda a não aumentar tanto a temperatura do telefone durante as sucessivas horas de jogatina. Outra função interessante para os gamers é o som estéreo DTS Surround, que promete uma experiência imersiva nos jogos. A tela é de 6,78 polegadas, com taxa de atualização de de 90 Hz.

4 de 6 Infinix Hot 11S chega em três opções de cores — Foto: Reprodução/Infinix Infinix Hot 11S chega em três opções de cores — Foto: Reprodução/Infinix

São 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. O processador é o MediaTek Helio G88, octa-core de dois núcleos de alto desempenho Cortex-A75 de 2 GHz. A câmera é tripla, com destaque para o sensor principal de 50 MP. Ele conta com modo noturno para ajudar nas fotos com baixa luminosidade, além de estabilização de imagem via inteligência artificial (IA).

A câmera frontal é de 8 MP, o que deve garantir selfies com qualidade moderada. Vale destacar que o modelo possui NFC para pagamento por aproximação. São três cores disponíveis: preto, prata e verde.

Infinix Zero 5G (R$ 2.499)

5 de 6 Infinix Zero 5G está disponível a partir do final de abril — Foto: Reprodução/Infinix Infinix Zero 5G está disponível a partir do final de abril — Foto: Reprodução/Infinix

O Infinix Zero 5G é o celular mais completo da marca no Brasil. Único a contar com internet 5G, o modelo traz o chip MediaTek Dimensity 900, que possui oito núcleos que trabalham em velocidade de até 2,4 GHz. A tela é de 6,78 polegadas e dispõe de painel IPS LCD, com resolução Full HD+ de 2460 x 1080 pixels e taxa de atualização de 120 Hz, que deve render imagens nítidas e com boa fluidez para jogos e filmes.

O armazenamento interno de 128 GB já é tradicional presente em modelos intermediários. Por sua vez, a memória RAM surpreende pelos8 GB, número que costuma aparecer em smartphones mais caros, como o Galaxy S22 Ultra. A bateria é de 5.000 mAh e deve durar de um a dois dias com o 5G ligado, a depender do uso.

6 de 6 Infinix Zero 5G é o modelo mais completo da marca no Brasil — Foto: Reprodução/Infinix Infinix Zero 5G é o modelo mais completo da marca no Brasil — Foto: Reprodução/Infinix

O conjunto fotográfico traz sensor principal de 48 MP; câmera teleobjetiva de 13 MP com zoom de até 30x para fotos à distância; e sensor de profundidade de 2 MP. O flash é duplo, com o objetivo de evitar que as fotos fiquem estouradas. A câmera frontal é de 16 MP, o que deve garantir selfies com qualidade intermediária.

O celular chega em apenas uma cor no Brasil: preto. De acordo com a fabricante, ele estará disponível a partir do final do mês de abril por R$ 2.499 na loja oficial e nas principais redes do varejo. Assim como os demais modelos da marca, o Infinix Zero 5G vem com carregador, película, capinha e fones de ouvido na caixa.

A Infinix no Brasil

A Infinix chegou ao Brasil em outubro de 2021 com o Note 10 Pro, que possui a tela enorme de quase 7 polegadas como um dos principais destaques. Voltado principalmente para o público gamer, o celular chegou ao país por R$ 1.619 na versão de 128 GB, mas atualmente aparece como indisponível no site oficial da fabricante.