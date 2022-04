Inimigos do Wi-Fi: 5 eletrodomésticos que prejudicam o sinal do roteador

O Wi-Fi pode ser prejudicado por eletrodomésticos que interferem no sinal do roteador. Eletrônicos como micro-ondas , geladeiras e lava-louças podem dificultar a propagação da internet pela casa e deixar a navegação mais devagar do que o normal. Além disso, usar eletrônicos mais modernos e roteadores dual-band podem prevenir que o Wi-Fi fique fraco.

Para evitar este problema, é importante que o usuário posicione o roteador longe de aparelhos que utilizem a mesma frequência. Pensando nisso, o TechTudo separou cinco eletrodomésticos que podem prejudicar a rede e a solução para evitar as interferências.

1 de 6 Lista reúne cinco aparelhos que podem prejudicar o sinal do Wi-Fi — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Lista reúne cinco aparelhos que podem prejudicar o sinal do Wi-Fi — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

1. Micro-ondas

O micro-ondas é o vilão clássico do sinal do Wi-Fi devido às suas ondas de radiação. Isso porque eles operam na frequência de 2,4 GHz, a mesma da maior parte dos roteadores utilizados nas residências. Portanto, se você utilizá-los simultaneamente, as ondas emitidas provavelmente vão colidir e diminuir o sinal de internet.

A melhor maneira de contornar o problema é investir em modelos mais novos de roteador, os do tipo dual-band. Estes modelos operam na faixa dos 5 GHz. Para quem utiliza roteadores mais baratos, o ideal é deixar o aparelho a pelo menos três metros do micro-ondas. Ao aumentar a distância entre o roteador e o micro-ondas, as ondas do forno não devem afetar os sinais de Wi-Fi.

2 de 6 O micro-ondas é o um dos classícos vilões do sinal dol Wi-Fi devido às suas ondas de radiação — Foto: Reprodução O micro-ondas é o um dos classícos vilões do sinal dol Wi-Fi devido às suas ondas de radiação — Foto: Reprodução

2. TVs

As TVs também podem interferir no sinal da conexão Wi-Fi se estiverem próximas ao roteador. Isso se deve ao fato deste eletrônico emitir uma corrente harmônica, ondas que podem distorcer o sinal, da mesma forma que acontece com os telefones sem fio. Esta característica se aplica a uma variedade de dispositivos metálicos e elétricos, em que o sinal de internet pode ter dificuldade para passar.

Caso o roteador seja colocado atrás de sua televisão e os usuários percebam problemas de conectividade, considere mudar a localização do dispositivo. Normalmente, a solução também é mudar a frequência para 5 GHz. Caso o roteador ainda não seja compatível e você estiver enfrentando problemas como esse, pode ser interessante adquirir um modelo novo.

3 de 6 TVs podem afetar o sinal de internet da sua casa — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo TVs podem afetar o sinal de internet da sua casa — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo

3. Geladeira

Geladeiras são equipamentos que possuem tubulações por onde a água passa para realizar suas funções básicas. Esta característica permite manter resfriado o que for colocado dentro do eletrodoméstico, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. O inimigo, neste caso, não é o aparelho, mas sim a água que circula no refrigerador. Ela é responsável por reter a energia em ondas e isto pode interferir no sinal de Wi-Fi.

O indicado, neste caso, é manter o mais distante possível o roteador da cozinha. Outra dica para evitar problemas, caso o roteador fique na cozinha, evite deixá-lo em ambientes muito fechados, preferindo em locais altos nos armários. Caso contrário, o refrigerador deve dificultar a propagação das ondas da rede.

4 de 6 Geladeiras podem interferir no sinal do Wi-Fi — Foto: Aline Batista/TechTudo Geladeiras podem interferir no sinal do Wi-Fi — Foto: Aline Batista/TechTudo

4. Máquina de lavar louças

Máquinas de lavar louças não são os melhores parceiros do roteador de Wi-Fi. Assim como a geladeira, os canos que circulam a água podem absorver parte da energia das ondas sem fio, o que deve afetar a qualidade da conexão com a internet.

Além disso, o metal pode bloquear os sinais enviados do roteador. Para prevenir este problema, o melhor a se fazer é reposicionar seu roteador. Mantenha os dois dispositivos a pelo menos três metros, e em um local alto, como em uma estante de livros e prateleiras.

5 de 6 Lava-louças precisam ficar pelo menos três metros longe do roteador — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Lava-louças precisam ficar pelo menos três metros longe do roteador — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

5. Monitores

Os monitores, assim como as TVs, podem causar uma interferência se a tela operar na mesma banda do roteador. Além disso, esta interferência pode ser mais forte caso o usuário esteja usando um notebook com a tampa fechada e um monitor externo conectado.

Nesta situação, para melhorar o desempenho, mantenha seu roteador atualizado. Uma das opções viáveis também é um repetidor de sinal de internet. Ele funciona como uma espécie de segundo roteador e costuma proporcionar conexões mais rápidas por ocuparem um espectro menos ocupado que o de 2,4 GHz.

6 de 6 Monitores podem afetar o sinal da internet — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Monitores podem afetar o sinal da internet — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo