Instagram está fora do ar? App apresenta problemas e não posta Stories

O Instagram está com uma instabilidade que não permite postar nos Stories nesta quinta-feira (7). Segundo relatos no Twitter , a plataforma exibe uma mensagem de erro quando os usuários tentam publicar e carregar novos Stories. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, registrou uma alta de notificações às 14h34 (horário de Brasília) sobre o funcionamento do app, e diversos comentários no site relatam problemas.

Ao que tudo indica, a instabilidade no Instagram acontece em diferentes países, uma vez que no Twitter é possível encontrar queixas de pessoas de diversas partes do mundo. O TechTudo entrou em contato com a assessoria da rede social para entender o problema, mas ainda não teve um retorno.

1 de 3 Instagram esta fora do ar e usuários relatam problema nos Stories — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Instagram esta fora do ar e usuários relatam problema nos Stories — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Stories do Instagram sem som? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O site Downdetector aponta que o aplicativo do Instagram começou a ter problemas por volta da 13h50, e atingiu um pico de notificações às 14h34. Por volta de 15h30 as reclamações diminuíram. Entre as principais queixas, estão comentários como "Instagram não carrega publicações e Stories. Tá difícil trabalhar hoje. Mais alguém? e "Instagram fora do ar para postar".

2 de 3 Downdetector registra um grande volume de notificações após instabilidade no Instagram — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi Downdetector registra um grande volume de notificações após instabilidade no Instagram — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi

Segundo o Google Trends, serviço do Google que mostra termos em alta sendo buscados na Internet, o termo "Instagram fora do ar hoje" está com aumento repentino nas últimas horas. Palavras como "Instagram não posta Stories" e "Instagram com problemas" também constam nas procuras do buscador.

3 de 3 'Instagram fora do ar' apresenta aumento de 800% nas buscas do Google Trends — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi 'Instagram fora do ar' apresenta aumento de 800% nas buscas do Google Trends — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi

No Twitter, diversos usuários questionam se o problema no Instagram está acontecendo de forma geral. Muitas pessoas ressaltam que não conseguem publicar novos stories na plataforma de fotos e vídeos.

Em desenvolvimento...

Veja também: 5 tipos de Stories para aumentar o engajamento no Instagram