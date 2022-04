Internet Cafe Simulator 1 e 2: veja história, gameplay e requisitos

👉 Quais são os melhores jogos de simulador? Opine no Fórum do TechTudo

No primeiro Internet Cafe Simulator jogadores navegam em primeira pessoa entre seu apartamento e sua loja, cuja administração é essencial para pagar seu aluguel. O game permite que o usuário encomende mesas e cadeiras para o local, assim como computadores, videogames e fliperamas que serão oferecidos aos clientes. Quanto melhores os equipamentos, mais satisfeitos seus clientes ficam e maior será seu lucro. Para atrair mais clientes é possível também comprar novos jogos populares, como "The Witcer 4", "Minercrafter 2" ou "War Star: Medi Fall".

Jogadores precisam também realizar algumas tarefas regulares, como limpar seu cybercafé, gerenciar o serviço de comida e bebida ao decidir seus preços e ocasionalmente cuidar da segurança do negócio com um bastão de beisebol. Ainda é possível ganhar dinheiro através de investimentos como criptomoedas e ao realizar atividades ilegais.

Internet Cafe Simulator 2 mantém a estrutura do primeiro jogo, mas com novidades — Foto: Reprodução/Steam

Em Internet Cafe Simulator 2 a estrutura do primeiro game foi mantida, mas com novas mecânicas. Jogadores poderão melhorar as habilidades de seu personagem, apostar em jogos de cassino e até mesmo formar uma família com uma esposa e filho. Usuários também terão acesso a novas formas de entreter seus clientes, como visores de realidade virtual, e várias melhorias para seu cybercafé como upgrades automatizados e empregados que podem ser contratados.