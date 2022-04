Internet das coisas: conheça a airfryer inteligente

Quem já tem uma airfryer sabe como ela é útil na cozinha para preparos práticos e para buscar uma alimentação mais saudável, além de ter uma operação com alta eficiência energética. Agora, começam a chegar ao mercado as primeiras fritadeiras sem óleo inteligentes. O Shoptime fala mais sobre a novidade.

Assim como outros eletrodomésticos inteligentes, as airfryers smart ficam conectadas ao Wi-Fi doméstico e podem ser controladas à distância, com aplicativo do fabricante instalado no celular ou tablet.

Além disso, a conectividade permite controlar os aparelhos pelo assistente virtual que você utiliza em casa, como o Google Assistente, com comandos de voz. Os dispositivos smart costumam sair de fábrica com compatibilidade ou integração com os assistentes, o que facilita a configuração.

Os comandos de voz são especialmente úteis em dispositivos na cozinha, para você ligar, desligar ou pausar algum equipamento enquanto estiver com as mãos ocupadas no fogão ou com outros afazeres.

Um modelo de airfryer smart que está disponível no mercado nacional apresenta tela sensível ao toque para controle das funções e notificações inteligentes.

Ela emite alertas sobre os processos de cozimento, envia notificação no app ou aviso do assistente de voz, para que os usuários possam preparar suas receitas sem se preocupar em perder o timing e o momento certo de virar os alimentos na cesta, por exemplo.

Deixando os alimentos dentro da fritadeira inteligente, é possível escolher uma receita, enviá-la para a airfryer e monitorar o progresso à distância, para chegar em casa com tudo pronto para servir. Esse modelo conta também com recurso de manter aquecido por até 30 minutos.

A airfryer smart pode fazer preparos personalizados e do acervo de receitas da marca, com suporte passo a passo em texto, imagens e vídeos pelo aplicativo. Há sugestões de receitas e pratos de diversas dificuldades, com opções especiais para iniciantes na cozinha ganharem experiência com a airfryer.

Em outro modelo, ainda não disponível no Brasil, há a possibilidade de programar a airfryer smart, com até 24 horas de antecedência, ou de fazer cozimento contínuo com temperatura ajustável de 40°C a 200°C, o que permite o preparo de alimentos como iogurte, frutas secas e carnes secas.

Outro recurso interessante são as receitas e programas predefinidos, que controlam tempo e temperatura ideal de forma automática para preparos e também para produtos industrializados congelados, como batatas fritas, salgadinhos, carne, peixe, coxas de frango e vegetais.

