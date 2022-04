Inverno: o melhor jeito de usar o modo quente do ar-condicionado

É exagero usar o modo quente do ar-condicionado no Brasil? Para algumas regiões, isso é mais do que conforto, é a única forma de passar por tardes e noites geladas. O Shoptime explica como utilizar o recurso de ar quente nos equipamentos e como essa pode ser uma boa época para investir em um ar-condicionado Inverter quente e frio.

Diversos aparelhos de ar-condicionado, dos convencionais aos Inverter e smart, possuem modo quente entre suas funcionalidades, o que os faz muito úteis em cidades que enfrentam outonos e invernos mais rigorosos.

A maior parte dos aparelhos de ar-condicionado que possuem modo quente funcionam com o chamado ciclo reverso.

Na operação de resfriar a casa, o equipamento puxa o ar do ambiente e utiliza na troca de calor do fluido refrigerante, devolvendo ar frio para o cômodo, enquanto expulsa para o lado externo o ar mais quente resultante dessa operação.

Já no modo quente, o ar-condicionado puxa o ar externo a fim de aquecê-lo com uma bomba de calor interna, liberando-o para climatizar o ambiente. Isso acontece ao mesmo tempo em que a máquina leva o ar interno mais frio para fora da casa.

Na operação, você precisa procurar o botão do controle remoto ou do aplicativo para mudar a função de frio para quente. O recurso pode aparecer também como Heat ou um ícone de sol. Depois, é só estabelecer a temperatura.

Ou seja, não é apenas ligar o ar-condicionado e aumentar a temperatura. É preciso acionar o modo quente. Mesmo assim, ele ainda é muito prático e mais seguro do que alguns tipos de aquecedor.

De toda forma, consulte sempre o manual de instruções ou o site da fabricante do seu aparelho para tirar dúvidas sobre o funcionamento do ar-condicionado.

Ruim para respirar?

Muita gente não utiliza o modo quente do ar-condicionado por achar que o ambiente climatizado nos dias frios não fica confortável, com o ar muito mais seco e difícil de respirar.

Especialistas recomendam que, além de manter o equipamento sempre limpo e com os filtros higienizados, o modo quente seja utilizado com uma temperatura na faixa de 23º C a 26º C.

Para as regiões com inverno seco, uma boa dica é investir também em um umidificador e purificador do ar, que pode ficar ligado junto com o ar-condicionado no modo quente. Com essa temperatura e o vaporzinho dos aparelhos, vai ser mais fácil respirar nos dias de muito frio.

Já para os dias frios e chuvosos, a limpeza do espaço e do equipamento são essenciais, visto que ambientes quentes e úmidos são mais propícios para a proliferação de fungos e bactérias e para a disseminação de vírus. Mesmo em dias gelados, abra as janelas para circular o ar algumas vezes ao dia.

Ar-condicionado no inverno

A temperatura ideal de um ambiente para o conforto térmico depende muito da sensibilidade de cada pessoa. Para satisfazer o maior número possível de familiares ou colegas de trabalho, o recomendável é respeitar uma variação máxima de 8°C, abaixo ou acima da temperatura exterior.

Dessa forma, você garante conforto sem prejudicar a saúde nem causar choques térmicos em ninguém.

Se usar o modo quente do ar-condicionado parece exagero ou não é uma opção, os especialistas em climatização recomendam manter o equipamento na faixa de 21º C a 23º C, seja para espaços residenciais ou para escritórios.

Isso cria um ambiente com temperatura agradável tanto para períodos mais quentes ou mais gelados lá fora. E ainda ajuda a economizar na conta de energia, fazendo o ar-condicionado operar com menos custo do que se estivesse climatizando um ambiente a 17ºC.

E sem o calor do verão bombando lá fora, pode ser um bom momento para você pesquisar ofertas de ar-condicionado Inverter novo, que promete uma economia de até 70% no consumo de energia, na comparação com um aparelho antigo. Leia mais aqui.