iPhone 13 verde entra em pré-venda no Brasil junto com SE 2022

A encomenda dos smartphones já pode ser feita pela loja online oficial da empresa. Os envios começam na próxima sexta-feira (8).

iPhone 13 mini à esquerda e iPhone 13 à direita com traseira verde brilhante

Vale lembrar que iPhone 13 e demais variantes com a nova tonalidade verde têm exatamente o mesmo hardware dos modelos revelados em setembro de 2021.

O preço também é igual:

As tonalidades de verde mudam a depender da versão escolhida. O iPhone 13 Mini e o iPhone 13 tradicional possuem traseira verde brilhante e módulo de câmeras fosco. Ocorre o inverso nos modelos Pro: iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max têm traseira verde fosca e conjunto de lentes brilhante.

Os novos iPhones verdes trazem chip Apple A15 Bionic, o mais rápido da empresa. Outra novidade é o recurso de Modo Cinema, que utiliza tecnologia para alterar o foco da lente durante gravações de vídeo. A funcionalidade permite a captura de vídeos mais profissionais com o fundo superdesfocado.

Não é a primeira vez que a Apple lança uma nova cor para iPhone meses após a chegada original do produto. Em abril do ano passado, a empresa iniciou as vendas da versão roxa do iPhone 12 e do iPhone 12 Mini no Brasil. A estratégia por trás da ação é retomar o interesse dos clientes por produtos já lançados.

iPhone SE 2022 também está em pré-venda

iPhone SE 2022 está disponível em três cores diferentes

O recém-lançado iPhone SE 2022 foi revelado em março junto com o iPhone 13 verde e está disponível para reserva no site da Apple, com envios previstos para a próxima sexta-feira (8). O aparelho cumpre o papel de ser o “celular econômico” da Apple.

O smartphone repete o design do iPhone 8, com Touch ID e tela de 4,7 polegadas. As grandes novidades são o acesso à rede 5G de altíssima velocidade e a presença do chip A15 Bionic, o mesmo do iPhone 13.