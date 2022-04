iPhone 14 deve trazer nova câmera frontal com foco automático

A câmera frontal do iPhone 14 deve trazer um recurso aguardado há tempos pelos fãs da Apple : o foco automático. Com isso, as selfies e os vídeos feitos com o novo celular da maçã teriam menos chances de saírem tremidos. Apesar disso, a informação que também circula nos bastidores é a de que o sensor deve continuar com os mesmos 12 MP do iPhone 13 .

Ainda que a câmera frontal provavelmente mantenha resolução do modelo atual, a expectativa é a de que ela tenha uma abertura de diafragma mais ampla, com ƒ/1.9, no lugar do f/2.2 do iPhone 13. Vale ressaltar que, quanto menor o número ao lado da letra "f", maior é a entrada de luminosidade, que possibilita a otimização do foco.

2 de 3 Suposto iPhone 14 pode ter câmera em forma de pílula — Foto: Reprodução/GizChina Suposto iPhone 14 pode ter câmera em forma de pílula — Foto: Reprodução/GizChina

A abertura maior também tende a beneficiar o efeito de profundidade de campo, destacando melhor o objeto fotografado. Além disso, as gravações de vídeo e o famoso Modo Retrato do iPhone também podem obter melhores resultados, se essas especificações técnicas forem confirmadas.

Os supostos iPhone 14 Pro e 14 Pro Max devem receber melhorias na câmera traseira, que permitiriam a gravação de vídeo em resolução 8K – contra os 4K atuais –, além do aguardado sensor principal de 48 megapixels.

3 de 3 iPhone 14 pode chegar sem o polêmico notch que ainda está presente na linha iPhone 13 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 pode chegar sem o polêmico notch que ainda está presente na linha iPhone 13 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Novidades estéticas também são aguardadas para a linha. A câmera selfie do iPhone 14 pode trazer um formato de pílula na parte superior da tela, no lugar do tradicional notch. Essa mudança atende a uma reclamação antiga dos fãs, que gostariam de ter um display mais limpo e com mais espaço útil, tal qual acontece no mundo Android.

Outra especulação recente aponta para um salto de 6 GB para 8 GB na memória RAM do Pro e do Pro Max, o que colocaria a Apple em pé de igualdade com a Samsung, já que o Galaxy S22 começa neste patamar.

Com informações de MacRumors

