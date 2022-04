iPhone 15: LG deve fornecer inédita lente periscópica para câmera da Apple

Nem mesmo o iPhone 14 foi anunciado, mas circulam informações extraoficiais de que o vindouro iPhone deve estrear um novo sistema de câmera sistema de câmera periscópica em 2023. De acordo com relatório divulgado recentemente, a gigante de Cupertino seria abastecida por componentes fabricados pela LG Innotek e da Jahwa Eletronics.

A tecnologia, apelidada de “câmera dobrada”, não é novidade no mundo dos smartphones. Ela está presente em celulares como o Galaxy S22 Ultra (Samsung), que dispõe de uma lente com zoom óptico de 10x. É esperado que o iPhone 15 consiga resultados semelhantes ao que é oferecido pela rival sul-coreana.

Como deve funcionar a câmera periscópica no iPhone 15

2 de 3 Samsung já adota sistema de câmera periscópica na versão Ultra do Galaxy S22 — Foto: Reprodução/Samsung Samsung já adota sistema de câmera periscópica na versão Ultra do Galaxy S22 — Foto: Reprodução/Samsung

O relatório que trata da “câmera dobrada” no iPhone 15 revela detalhes do funcionamento da tecnologia. O projeto descreve o uso de prismas para refletir a luz, além de lentes um pouco mais espaçadas que o convencional, dando ao conjunto a capacidade de captar imagem de alta qualidade com zoom poderoso.

O novo conjunto funciona de forma diferente da atual lente telefoto usada nos iPhones atuais. Isso porque o modelo utilizado para o novo sistema periscópico usaria um método de guia esférico rolante que para mover a lente durante o processo de estabilização de imagem, o que tornaria o controle mais preciso do que o método de molas adotado hoje nos celulares da maçã.

Não se sabe ainda qual seria a nova capacidade de zoom do futuro smartphone da Apple, mas é esperado algo entre 5x e até 10x, o que colocaria o iPhone ao lado de modelos de marcas como Samsung e Xiaomi.

As especulações

A Jahwa Eletronics já havia anunciado no mês passado um investimento de mais de U$ 191 bilhões (cerca de R$ 890 bilhões) para a expansão das instalações da companhia, a fim de produzir novos modelos de lentes. No ano passado, profissionais da Apple visitaram a fábrica de módulos óticos de estabilização de imagem (OIS) da empresa na Coreia do Sul. Acredita-se que a empresa atuará como fornecedora desses componentes.

3 de 3 Novidade não deve aparecer no iPhone 14 deste ano, apenas no iPhone 15 em 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Novidade não deve aparecer no iPhone 14 deste ano, apenas no iPhone 15 em 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A LG Innotek deve ser outra fabricante envolvida no processo de construção do novo arranjo fotográfico. A empresa estaria cotada para receber os atuadores OIS da Jahwa fabricados nas novas instalações. Com isso, a Apple dispensaria os atuais fornecedores para dar espaço para a LG, que se encontra numa posição bastante favorável em relação ao refinamento da tecnologia.

Como de costume, a Apple não comentou nenhuma das informações. O próximo celular da marca deve ser o iPhone 14, previsto para setembro de 2022 sem a tecnologia presente no Galaxy S22 Ultra da Samsung. Se confirmados os rumores, a lente periscópica deve chegar apenas no ano seguinte.