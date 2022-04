iPhone dobrável com tela gigante deve ficar para 2025

iPhone dobrável pode ser apresentado com tela OLED e furo no painel para a lente frontal — Foto: Reprodução/Apple Insider

Com o protótipo de 9 polegadas, a empresa testa ativamente novas ferramentas e implementações. Apesar dos experimentos, isso não significa que o produto final venha ao mercado no futuro com esse tamanho de tela, já que os objetivos do projeto estão sujeitos a alterações ao longo do processo de desenvolvimento. Por ora os fãs apelidaram o possível dispositivo como iFlip.