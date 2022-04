JBL Charge 5 vs Xtreme 3: compare preço e ficha das caixas de som

JBL Xtreme 3 e Charge 5 são dois modelos de caixas de som portáteis da companhia americana vendidas no Brasil. Os dispositivos possuem bateria de longa duração e podem chegar a até 15 e 20 horas de reprodução de áudio, respectivamente. Além disso, também se destacam por apresentar recursos como áudio compartilhado com outras caixinhas da marca, power bank embutido e resistência à água e poeira.

Em relação ao preço, a Charge 5 é encontrada por um valor mais barato do que sua rival, sendo possível adquiri-la pela Amazon por a partir de R$ 910. Já a Xtreme 3 é vista por a partir de R$ 1.289. Veja, a seguir, os principais detalhes sobre as especificações de áudio, seus recursos, o visual dos alto-falantes e saiba qual é a melhor opção para você.

Design

Os modelos apresentam diversas semelhanças no quesito visual: o formato cilíndrico e compacto facilita o transporte com apenas uma das mãos, e ainda há um revestimento de tecido nos modelos. A Charge 5 apresenta uma variação maior de cores e pode ser adquirida nos tons preto, azul e vermelho. Já a Xtreme 3 é encontrada apenas nas cores azul ou preto.

As caixas de som também se distinguem em suas dimensões. A Charge 5 possui 22 x 9,6 x 9,3 cm em sua estrutura e pesa cerca de 960 g; enquanto a Xtreme 3 é mais robusta com 29,8 x 13,6 x 13,4 cm e tem peso de 1,97 kg.

Além de poder ser facilmente transportada utilizando apenas uma das mãos, a Xtreme 3 ainda oferece uma alça de transporte removível. Com isso, a caixa de som ainda pode ser carregada com mais facilidade no ombro. O modelo conta com dois ganchos em sua parte superior que permitem prender a alça.

2. Qualidade de som

Apesar do tamanho reduzido, as caixas de som portáteis da JBL prometem boa qualidade sonora e volume alto para fazer uma festa acontecer em quase todos os lugares. O modelo Charge 5 conta com um driver otimizado, tweeter e dois radiadores. O modelo possui potência de saída de 30 W RMS no woofer e 10 W no tweeter. A caixa de som trabalha com resposta de frequência de 60 a 20.000 Hz.

Já a Xtreme 3 é um modelo que conta com quatro drivers e dois radiadores. A potência de saída do modelo é 2 x 25 W RMS no woofer e 2 x 25 W RMS nos tweeters. O alto-falante possui resposta de frequência dinâmica de 53,5 a 20.000 Hz. O modelo leva a melhor nesse quesito por apresentar mais potência na reprodução das músicas.

3. Bateria

As caixas de som Charge 5 e Xtreme 3 podem ser uma boa escolha para os usuários que buscam um dispositivo de áudio compacto com bateria de longa duração. A Xtreme 3 conta com uma bateria que possui autonomia de 15 horas, sendo uma opção interessante para encontros no parque, na praia, na piscina ou mesmo festas em casa. A recarga do modelo demora pouco mais de duas horas para chegar a 100%.

A Charge 5 leva a melhor neste quesito, pois apresenta uma bateria que consegue durar até 20 horas de reprodução de músicas. A bateria de longa duração pode apresentar mais conforto para o usuário, que consegue utilizar o produto por um período maior de tempo e passa mais dias longe da tomada, dependendo do uso. A recarga do modelo, no entanto, demora cerca de quatro horas para completar.

4. Recursos extras

Ambas as caixas de som portáteis em análise compartilham de um recurso extra que pode ser uma boa opção para quem deseja ouvir música em ambientes que contenham água, como piscinas, praias e parques, por exemplo. A Charge 5 e a Xtreme 3 contam com classificação IP67, o que faz os modelos serem resistentes a líquidos e também a poeira. Assim, é possível usar os dispositivos em diversos lugares.

Outro recurso que as caixas de som possuem em comum é o PartyBoost. Essa função da JBL permite que o usuário emparelhe duas caixinhas ou mais e garanta um som turbinado. Os alto-falantes ainda apresentam a função de power bank, o que permite recarregar a bateria de outros dispositivos, como celulares e tablets, sem interromper a festa.

A conexão das caixas de som pode ser feita via Bluetooth 5.1 ou por meio da entrada USB disponível. A Xtreme 3 ainda apresenta uma entrada para cabo P2.

5. Preço

Os modelos podem ser encontrados à venda no site da JBL ou no varejo nacional com facilidade. A Charge 5 custa R$ 1.299 na loja oficial da marca no Brasil, mas pode ser encontrada por a partir de R$ 910 na Amazon.

Já a Xtreme 3 pode ser adquirida por R$ 1.999 no site oficial da fabricante, enquanto na Amazon o modelo é visto por cifras que partem de R$ 1.289. As caixas de som possuem garantia de 12 meses.

JBL Charge 5 vs Xtreme 3 Especificações Charge 5 Xtreme 3 Lançamento Potência 30 W RMS no woofer e 10 W RMS no tweeter 2 x 25 W RMS no woofer e 2 x 25 W RMS nos tweeters Faixa de frequência de resposta 60 a 20.000 Hz 53,5 a 20.000 Hz Conectividade Bluetooth 5.1 e USB Bluetooth 5.1, USB e P2 Bateria 20 horas 15 horas Dimensões e peso 22 x 9,6 x 9,3 cm e 960 g 29,8 x 13,6 x 13,4 cm e 1,97 kg Cores vermelho, azul e preto azul e preto Preço a partir de R$ 910 a partir de R$ 1.289