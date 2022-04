Kingdom Hearts 4 é anunciado em celebração aos 20 anos da série

Kingdom Hearts 4 foi revelado oficialmente neste domingo (10), em Tóquio, durante um evento em celebração aos 20 anos da franquia da Square Enix e da Disney . O anúncio contou com um trailer que traz a prévia da gameplay, além de destacar o protagonista Sora despertando no mundo de Quadratum, uma vasta metrópole que traz uma estética realista pela primeira vez na história da franquia. Ainda não há detalhes sobre uma data de lançamento ou plataformas para as quais o jogo estará disponível.

Segundo reporta a revista japonesa Famitsu, o jogo fará uso da Unreal Engine 5 no lançamento, embora seu desenvolvimento tenha começado na versão antiga do motor gráfico. Além disso, foram divulgadas informações sobre o último capítulo de Kingdom Hearts Union X e Kingdom Hearts: Missing-Link , novo título da série para Android e iPhone (iOS). Confira, nas linhas a seguir, as principais novidades sobre a franquia.

De acordo com a Square Enix, Kingdom Hearts 4 dará início a um novo arco da história intitulado “The Lost Master”, ou “O Mestre Perdido” em português. O vídeo apresenta a nova e misteriosa personagem Strelitzia, que parece ter chegado a este novo mundo muito antes de Sora. Por fim, Pateta e Pato Donald, escudeiros do protagonista na série, aparecem sozinhos na escuridão procurando por Sora até serem abordados por um inimigo desconhecido.

A gameplay traz mecânicas inéditas na franquia, incluindo a possibilidade de disparar um gancho através da Keyblade para se mover rapidamente entre postes e edifícios. O protagonista também aparece com um visual atualizado e mais realista. Segundo Nana Gadd, diretora da Walt Disney Games, esse vislumbre da próxima aventura de Sora é “apenas o começo”.

Kingdom Hearts é uma série de jogos de RPG que surgiu em 2002, ainda no PlayStation 2, e que já vendeu mais de 33 milhões de unidades mundialmente. Fruto de uma colaboração entre a Disney e a Square Enix, os jogos colocam o protagonista Sora e outros personagens em mundos inspirados nas animações da Disney, sempre mudando o estilo gráfico de acordo com o universo visitado. O lançamento mais recente foi Kingdom Hearts 3, em 2019.

É válido ressaltar que o jogo também estava listado em um grande vazamento do banco de dados do GeForce Now, da NVIDIA, ocorrido em setembro de 2021. Outros projetos da Square Enix também foram citados, como o remaster de Chrono Cross e Final Fantasy 7 Remake para PC, que acabaram se confirmando posteriormente. Nos vazamentos, também foi indicado um suposto remake de Final Fantasy 9, mas até agora, não há informações oficiais sobre o assunto.

Lançamentos mobile

O evento também revelou de dois projetos relacionados a Kingdom Hearts para celulares. O primeiro deles é o lançamento de um novo conteúdo gratuito para Kingdom Hearts Union X Dark Road, que deve chegar em agosto de 2022 e promete se aprofundar no passado do vilão Xehanort, que surgiu pela primeira vez em Kingdom Hearts: Birth By Sleep, em 2010.

Já o segundo projeto, Kingdom Hearts Missing-Link, é um jogo inédito para Android e iPhone que promete uma história original e uma gameplay de ação 3D familiar aos fãs. A história se passa no reino de Scala ad Caelum e os jogadores poderão embarcar em um Beta fechado no fim de 2022, ainda sem detalhes anunciados.