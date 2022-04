Lançamentos da Netflix em maio: veja estreias de filmes e séries

Os lançamentos da Netflix em maio de 2022 foram divulgados pelo streaming nesta quarta-feira (20). Um dos destaques é a primeira parte da quarta temporada de “Stranger Things”, que chega ao catálogo do serviço em 27 de maio, após um hiato de quase três anos. Outra atração que ganhará continuação é a série “Quem Matou Sara?”, cuja terceira temporada vai ao ar no dia 18 do próximo mês. A produção brasileira “Irmandade”, protagonizada por Seu Jorge e Naruna Costa, também receberá novos episódios, liberados no próximo dia 11.