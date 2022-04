Lançamentos do Globoplay em abril: veja séries e novelas que chegam no mês

Os lançamentos do Globoplay em abril de 2022 foram divulgados pelo streaming nesta segunda-feira (4). Um dos destaques é a segunda temporada da série de suspense original “Desalma”, que estreia no próximo dia 28 com a presença do ator Fábio Assunção no elenco. Outra novidade é a inclusão de duas novelas clássicas da autora Glória Perez no catálogo da plataforma: “Caminho das Índias”, de 2009, e “América”, de 2005, serão liberadas na íntegra nos dias 18 e 25, respectivamente.