LBFF 7: B4 fecha a fase classificatória na liderança; Liberty é rebaixada

A última rodada da fase classificatória da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7 ocorreu nesta segunda-feira (4) e confirmou as 12 finalistas da competição, aquelas que irão para o grupo de acesso e a equipe que acabou rebaixada. A liderança ficou para a B4 Esports, que conseguiu superar a Magic Squad por apenas 4 pontos e vai à grande final com vantagem sobre suas rivais. Além disso, a B4 também contou com Yago "Yago" Vinicius como MVP dessa primeira fase. Já na parte inferior da tabela, a Liberty ficou com a lanterna da fase classificatória e amargou o rebaixamento direto para a Série B.

As finalistas voltam a jogar no dia 16 de abril a partir das 13h, no horário oficial de Brasília. As quedas vão definir a campeã da LBFF 7 e as duas representantes no Mundial de Free Fire 2022, que acontecerá em Sentosa, Singapura. A transmissão será feita nos canais oficiais do Free Fire no YouTube, na BOOYAH! Live e no TikTok. Veja, a seguir, os destaques da última semana da primeira fase da LBFF 7 e a tabela de classificação atualizada.

Segue o líder!

A disputa pela liderança se tornou frenética nas últimas semanas de LBFF 7. Após a Magic Squad permanecer dominante no topo da tabela, seu desempenho caiu um pouco a acabou abrindo a brecha para outro esquadrão entrar nessa disputa, a B4 Esports. Ambas as equipes trocaram a liderança em diversos momentos nessa reta final de primeira fase, mas nenhuma delas adquiriu uma vantagem considerável ao ponto garantir a tranquilidade como líder absoluta. Essa batalha só poderia ser definida nesta segunda-feira (4), exatamente na última rodada antes da grande final.

Após ficar como líder da rodada de domingo (3), a B4 chegou na rodada decisiva com moral para manter a liderança na tabela. No entanto, sua atuação não chegou nem próxima daquela vista no dia anterior, e resultou em uma Magic Squad se aproximando lentamente de queda em queda na pontuação da B4, diminuindo a diferença para 6 pontos. Na última queda, a Magic Squad voltou a assustar, mas a B4 conseguiu se segurar e manteve a liderança.

Sensação de alívio

As 12 finalistas já estavam praticamente definidas mesmo antes do começo da Semana 9 de LBFF 7. Sem esperanças de seguir na disputa pelo título pela vaga no mundial em Singapura, as seis últimas colocadas sonhavam apenas com um prêmio de consolação: a 13° colocação e a garantia de que estariam na elite da LBFF 8. Eventualmente, a luta deixou de envolver seis equipes e passou a ter apenas duas concorrentes: a Nitroxx e-Sports e a Tropa. A dupla chegou nesta segunda-feira (4) com apenas 3 pontos separando-as na tabela de classificação e com a certeza de que a batalha pela permanência seria intensa nas seis últimas quedas dessa fase.

Nas três quedas iniciais, a Nitroxx dominou esse duelo direto contra a Tropa graças à uma excelente Purgatório, onde o esquadrão caiu na segunda colocação e marcou 18 pontos. A Nitroxx fez uma péssima Kalahari e passou de forma discreta por Bermuda, mas a Tropa também não conseguiu atuar bem e viu a distância aumentar para exatos 18 pontos na tabela. Nas últimas quedas do dia, foi a vez da Tropa mostrar seu potencial. Um BOOYAH! em Bermuda, com 22 pontos contabilizados, foi o que a Tropa precisava para superar a Nitroxx e respirar aliviada com a permanência garantida.

Despedida

A disputa pela liderança foi protagonizada por Magic Squad e B4 Esports. A 13° colocação, o minúsculo espaço na tabela de classificação que daria à equipe apenas a sensação de alívio da permanência na elite, foi o alvo de Nitroxx e-Sports e Tropa. Porém, uma batalha muito mais dramática ocorria longo dos holofotes das melhores equipes da competição. Netshoes Miners e Liberty não conseguiram mostrar um bom desempenho durante a LBFF 7 e se limitaram apenas em fugir da lanterna, a única parte da tabela de classificação que rendia uma passagem direta e desagradável para a Série B da LBFF 8.

A luta de Miners e Liberty se encerrou na rodada desta segunda-feira (4). A Miner iniciou o dia com uma vantagem de 18 pontos para cima da então lanterna Liberty, mas sabia que precisava fazer boas quedas para fugir do rebaixamento e pelo menos se garantir no Grupo de Acesso. Essas boas quedas não vieram para a Liberty, que voltou a ter atuações ruins e ainda viu sua rival realizar boas quedas. A equipe conseguiu uma excelente queda somente na segunda passagem por Bermuda, mas já era tarde demais, e o rebaixamento foi confirmado.

Resultados da Semana 9 de LBFF 7

Sábado (02/04) – Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Magic Squad (+21 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! do Corinthians (+20 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Liberty (+23 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! do Corinthians (+20 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da Meta Gaming (+21 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da Tropa (+18 Pontos)

Domingo (03/04) – Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Netshoes Miners (+18 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da B4 Esports (+23 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! do Fluxo (+27 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! do BD Vasco (+22 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da Real e-Sports (+24 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da Nitroxx e-Sports (+14 Pontos)

Segunda-feira (04/04) – Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Team Liquid (+21 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Meta Gaming (+26 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Team Liquid (+21 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! da Vivo Keyd (+21 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da Meta Gaming (+28 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da Tropa (+22 Pontos)

LBFF 7 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação Vaga Pontos na final 1° B4 Esports 12 495 1090 Final 12 2° Magic Squad 15 484 1086 Final 9 3° Los Grandes 13 470 1041 Final 8 4° LOUD 11 466 1022 Final 7 5° Fluxo 7 494 1005 Final 6 6° Corinthians 9 434 988 Final 5 7° Team Liquid 13 425 965 Final 4 8° GOD UNIDAS 12 366 963 Final 3 9° BD Vasco 8 438 955 Final 2 10° Cruzeiro Esports 8 449 952 Final 1 11° Meta Gaming 12 402 935 Final 0 12° Vivo Keyd 8 403 913 Final 0 13° Tropa 6 322 815 LBFF 8 (Série A) - 14° Nitroxx e-Sports 5 332 804 Grupo de Acesso - 15° 00 Nation 6 320 767 Grupo de Acesso - 16° Real e-Sports 6 311 757 Grupo de Acesso - 17° Netshoes Miners 5 282 706 Grupo de Acesso - 18° Liberty 6 307 670 LBFF 8 (Série B) -

Próxima rodada (Grande Final)

Sábado, 16 de abril (13h)