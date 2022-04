LBFF 7 Série B: paiN Gaming conquista o título e a vaga na elite

A paiN Gaming é a campeã da Série B da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7 e está classificada para a Série A da LBFF 8. A grande final, ocorrida na tarde deste sábado (9), teve uma disputa acirrada pelo título até a última queda entre os tradicionais, a Civil e-Sports e a TSM FTX. Na batalha, a paiN foi a equipe que mais tempo ficou na liderança, principalmente por conta de seus três BOOYAHS! conquistados durante as quedas. No entanto, a paiN caiu cedo na última queda do dia, empatou na pontuação com a Civil e só garantiu o título por conta do número de BOOYAHS! de ambas as equipes.

Apesar de ver o título escapar, a Civil contou com o jogador "Mito" sendo o MVP da competição com 150 abates conquistados. Vale ressaltar que apenas a campeã da Série B da LBFF 7 tem vaga garantida na elite da LBFF 8. As equipes que ficaram entre a 2° e 9° colocação, como as próprias Civil e TSM, jogarão o Grupo de Acesso para disputar as últimas vagas na Série A. A seguir, você confere os detalhes da grande final da Série B e a tabela com as equipes que irão para o Grupo de Acesso.

Começo com dobradinha

Não há como falar das duas primeiras quedas da final sem citar o nome da paiN Gaming. Com uma postura de quem quer realmente buscar o título e a vaga na elite, os Tradicionais deram aula de rotações e foram bem superiores em seus confrontos diretos para conquistar uma dobradinha em Purgatório e em Kalahari para assegurar uma grande pontuação nesse começo de decisão. No entanto, a Civil e-Sports seguiu mostrando a boa regularidade que apresentou na semifinal e contou com o excelente desempenho do jogador "MITO" para levar a queda em Bermuda e não deixar a paiN se distanciar.

Enquanto paiN e Civil se mantiveram na parte superior da tabela, outras equipes não tiveram um começo muito bom. Nas duas primeiras quedas, TSM e AmazonCripz tiveram azar em suas rotações e caíram cedo, mas graças à uma boa Bermuda, conseguiram se recuperar para não ficarem tão longe dos líderes. Em contrapartida, XIS OG, FLQ Esports e Fanit Gaming não esboçaram reação após um começo ruim e encerraram as três primeiras quedas fora da zona do Grupo de Acesso.

Chegando na tríplice

No retorno para Purgatório, a Civil e-Sports não deixou a torcida da paiN Gaming comemorar por muito tempo e emplacou outra queda excelente. Mais uma vez, o jogador "MITO" teve um papel fundamental para limpar os adversários e assegurar a dobradinha para sua equipe, enquanto a paiN acabou caindo cedo dessa vez. A regularidade da Civil não apareceu em Kalahari, e a equipe foi eliminada cedo, assim como a própria paiN Gaming. Quem se aproveitou disso foi a TSM, que ficou com seu primeiro BOOYAH! da final e chegou ao Top 3.

A paiN não estava nada bem nesse segundo turno da final, mas conseguiu a recuperação em Bermuda, exatamente o mapa que ainda não havia conquistado um BOOYAH! no dia. O destaque inicial dessa Bermuda foi a Seven TV, que teve o jogador "Stark" fazendo oito abates e sendo capaz de levar sua equipe para o final da queda. Porém, o controle de safe da paiN foi impecável para superar a última adversária e carimbar a tríplice coroa e o retorno para a liderança.

A decisão

Na última passagem por Purgatório, TSM já começou a queda fazendo o squad wipe na AmazonCripz e ainda viu, minutos depois, a Civil e-Sports cair na nona colocação para a FLQ Gaming, que ainda buscava o Grupo de Acesso. Na reta final, a TSM ainda conseguiu superar a paiN em um duelo direto, mas a FURIA Esports chegou bem a tempo para eliminá-la e ficar com seu primeiro BOOYAH! da final. Em Kalahari, paiN e TSM foram coadjuvantes na queda, enquanto a Civil contou com "Araújo" trazendo seus parceiros da morte e iniciando um bom jogo de recuperação. A equipe caiu na terceira colocação, mas os abates foram suficientes para seguir viva na disputa.

Por fim, a terceira passagem em Bermuda. A queda começou com briga entre FURIA e XIS OG pelo Grupo de Acesso, mas quem caiu primeiro foi a Stars Horizon, que zerou de vez suas chances de título. Minutos depois, a paiN foi surpreendida pela AmazonCripz, que fez o squad wipe e abriu o espaço para Civil e TSM disputarem a taça. Civil caiu cedo, enquanto a TSM teve seu BOOYAH! impedido pela XIS OG, vencedora da rodada. No final, paiN com 120 pontos, Civil com 120 e TSM com 114. Nos critérios de desempate, paiN, com três BOOYAHS! se sagrou campeã.

Resultados da final da LBFF 7 Série B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da paiN Gaming (+21 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da paiN Gaming (+23 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Civil e-Sports (+24 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! da Civil e-Sports (+24 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da TSM FTX (+21 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da paiN Gaming (+25 Pontos)

Queda 7 (Purgatório): BOOYAH! da FURIA Esports (+15 Pontos)

Queda 8 (Kalahari): BOOYAH! da Stars Horizon (+23 Pontos)

Queda 9 (Bermuda): BOOYAH! da XIS OG (+21 Pontos)

LBFF 7 Série B – Tabela de Classificação da Final Colocação Equipe BOOYAHS! Pontuação Vaga 1° paiN Gaming 3 120 Série A da LBFF 8 2° Civil e-Sports 2 120 Grupo de Acesso 3° TSM FTX 1 114 Grupo de Acesso 4° Seven TV 0 88 Grupo de Acesso 5° Stars Horizon 1 87 Grupo de Acesso 6° Tropicaos 0 85 Grupo de Acesso 7° FLQ Esports 0 83 Grupo de Acesso 8° XIS OG Life 1 79 Grupo de Acesso 9° AmazonCripz 0 72 Grupo de Acesso 10° FURIA Esports 1 58 Série B da LBFF 8 11° Orn e-Sports 0 58 Série B da LBFF 8 12° Fanit Gmaing 0 33 Série B da LBFF 8

