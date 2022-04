LEGO Star Wars e Chrono Cross são destaques nos lançamentos da semana

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition são os destaques nos lançamentos da semana. O primeiro é a mais nova aventura dos bonecos LEGO na série de filmes Star Wars, enquanto o segundo chama atenção com o retorno de um clássico RPG da época do PlayStation One. Eles são acompanhados ainda por Godfall : Ultimate Edition, que chega pela primeira vez nos consoles Xbox, pelo jogo de beisebol MLB The Show 22, o remake de The House of the Dead , entre outros títulos. Confira, a seguir, tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e as plataformas nas quais eles estarão disponíveis.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 5 de abril - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

O novo game de ação e aventura de LEGO irá revisitar todos os nove filmes principais da série Star Wars, desde a trilogia original até os capítulos mais recentes. Vale ressaltar que não se trata de uma coletânea de games antigos, mas de um título completamente inédito. Jogadores poderão usar centenas de personagens do universo Star Wars de várias gerações diferentes, entre Jedi, Sith, caçadores de recompensas, androides e muito mais, enquanto visitam algumas das cenas mais marcantes de cada filme.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition - 7 de abril - PS4, XB, SW, PC

O popular RPG japonês Chrono Chross, lançado original em 1999 para PlayStation One, irá retornar para os consoles atuais com visuais atualizados e melhorias em suas batalhas. A história segue o protagonista Serge, um jovem que misteriosamente vai parar em uma realidade alternativa onde ele havia morrido 10 anos atrás. Ele viajará entre ambos os mundos para salvá-los e poderá recrutar mais de 40 personagens em seu grupo para ajudá-lo.

O game é uma sequência indireta do clássico Chrono Trigger e incluirá como bônus a aventura por texto Radical Dreamers: Le Trésor Interdit, que só havia sido lançada no Japão até então e explica melhor a ligação entre os jogos. Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition está disponível no Xbox One por R$ 104,95, no Nintendo Switch por R$ 104,90 e no PC via Steam por R$ 90.

MLB The Show 22 - 5 de abril - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW

O game oficial da liga de beisebol está de volta em um novo capítulo, mais uma vez disponível nos consoles Xbox e agora pela primeira vez no Nintendo Switch. Usuários poderão criar e usar jogadores na campanha Road to the Show, que traz elementos de RPG, além de colecionar atletas e montar sua equipe dos sonhos no modo Diamond Dynasty, entre outras opções de jogo. O jogo tem suporte a cross-play para jogar com amigos em qualquer plataforma e também cross-progression, que permite carregar seu progresso entre diferentes consoles.

MLB The Show 22 fica disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 349,90, para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 349,95, para PlayStation 4 (PS4) por R$ 299,90, para Xbox One por R$ 222,45 e para Nintendo Switch por R$ 299,99. O jogo está disponível também no Xbox Game Pass.

Godfall: Ultimate Edition - 7 de abril - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O game "looter-slasher" anteriormente exclusivo dos consoles PlayStation chega agora também ao Xbox Series X/S com um pacote completo que inclui o jogo base e também sua expansão Fogo e Trevas. No game, usuários assumem o papel de um cavaleiro Valoriano, o último de sua ordem, que precisa enfrentar hordas de inimigos para salvar o mundo de um evento catastrófico. É possível se juntar a amigos online em grupos de até 3 pessoas para completar missões e ganhar equipamentos melhores a cada nova tentativa.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter - 7 de abril - SW

O famoso detetive britânico marca seu retorno aos games com uma versão de Sherlock Holmes: The Devil's Daughter para Nintendo Switch. O game de aventura traz cinco casos para usuários resolverem como Sherlock com habilidades de interrogação, coleta de informação e deduções. Através dos casos, jogadores vão descobrir um mistério maior a respeito da filha adotiva de Sherlock, Katelyn, e terão que decidir se existe um mal sobrenatural à espreita que vai contra as crenças do personagem. O título estará disponível para Nintendo Switch por R$ 139.

Slipstream - 7 de abril - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW

Baseado nos antigos jogos de corrida arcade dos anos 80 e 90, Slipstream traz a mesma emoção de clássicos como Top Gear e Out-Run com visuais retrô, mas novas mecânicas de jogabilidade. Usuários poderão pilotar até 5 carros diferentes através de locais exóticos por todo o mundo, como cidades, desertos, florestas, montanhas e praias, com transição suave entre os diferentes cenários. Ao bater ou cometer erros é possível rebobinar a ação e jogadores podem ajustar o nível de velocidade com o qual se sentem confortáveis. O título está disponível para Nintendo Switch por R$ 29.

The House of the Dead: Remake - 7 de abril - SW

O clássico game de tiro da Sega que fez sucesso nos fliperamas e Sega Saturn nos anos 90 está de volta com nova jogabilidade e gráficos. The House of the Dead: Remake atualiza o estilo de jogo de tiro com pistola ao utilizar os controles Joy-con do Switch para mirar por diversas fases repletas de mortos-vivos. No jogo, também é possível encontrar novas armas para usar, além de tomar decisões que podem levar a múltiplos finais. O título fica disponível para Nintendo Switch por R$ 119.

