LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: veja plataformas, gameplay e mais

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, novo game da série LEGO, está disponível para jogar a partir desta terça-feira (5). O lançamento, desenvolvido pela TT Games em conjunto com a Warner Bros . Games, reúne os nove filmes da franquia Star Wars em uma aventura espacial bem humorada. O novo título já traz mais de 300 personagens da saga e cerca de 100 veículos para ajudar os jogadores a explorarem os 23 planetas disponíveis.

O título foi lançado para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam), com preços a partir de R$ 199,99, pela edição Básica, e indo a R$ 249,99, na Deluxe. Confira, a seguir, detalhes sobre a gameplay e os requisitos mínimos do jogo.

1 de 3 Lego Star Wars: The Skywalker Saga abraça os nove filmes e mais de 300 personagens da franquia — Foto: Divulgação/TT Games Lego Star Wars: The Skywalker Saga abraça os nove filmes e mais de 300 personagens da franquia — Foto: Divulgação/TT Games

Gameplay

A aventura começa na escolha da trilogia. O novo game da saga Star Wars inova no aspecto visual, com cenários e efeitos fiéis aos filmes, utilizando as tecnologias mais recentes para aprimorar a jogabilidade e proporcionar uma experiência mais imersiva. A variedade de personagens gera ainda mudanças na gameplay, já que eles estão divididos em diferentes categorias e cada uma delas confere habilidades próprias. As diferenças vão desde movimentação às armas que cada um pode utilizar.

2 de 3 Novo game da franquia LEGO leva os fãs de Star Wars para dentro do universo da saga — Foto: Divulgação/TT Games Novo game da franquia LEGO leva os fãs de Star Wars para dentro do universo da saga — Foto: Divulgação/TT Games

Os Jedi têm os sabres de luz, mas também podem usar a Força para atacar os rivais, controlar mentes e levitar ou montar objetos. Por outro lado, jogar com um Droid, como R2-D2, permite manipular equipamentos eletrônicos e caminhar livremente pelos mapas, sem atrair ataques inimigos. As habilidades especiais são desbloqueadas através do uso de Kyber Bricks, que ficam escondidas pelo mapa. A troca de personagens acontece tranquilamente ao longo do jogo.

As batalhas são outro ponto interessante: o jogador tem acesso a um novo sistema de mira e combinação de golpes que gera ataques devastadores acompanhados de efeitos visuais. O nível de dificuldade sobe quando os alvos aprendem a se defender, e, diante de combos repetidos, os inimigos bloqueiam os ataques e forçam o jogador a mudar de estratégia.

3 de 3 Em LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, cada personagem tem um estilo de jogo distinto — Foto: Divulgação/Steam Em LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, cada personagem tem um estilo de jogo distinto — Foto: Divulgação/Steam

O novo LEGO Star Wars: The Skywalker Saga oferece aos jogadores uma campanha principal acompanhada de missões secundárias e desafios, que permitem colecionar itens e evoluir os personagens. Em sua versão digital, o título inclui a skin exclusiva do Obi-Wan Kenobi clássico. Já na versão física Deluxe, o jogo vem com uma miniatura de Luke Skywalker com o Sabre de Luz azul, além de sete pacotes de personagens jogáveis no game.

Requisitos mínimos

Requisitos do sistema Mínimo Recomendado Sistema Operacional Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Processador Intel Core i5 2400 or AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5 6600 or AMD Ryzen 3 3100 Memória 8 GB de RAM 8 GB de RAM Placa Gráfica GeForce GTX 750 Ti or Radeon HD 7850 GeForce GTX 780 or Radeon R9 290 DirectX Versão 11 Versão 11 Espaço no disco Requer 40 GB de espaço livre Requer 40 GB de espaço livre