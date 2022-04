LG Dual Inverter Voice vs LG Artcool: compare ar-condicionado Inverter

O LG Dual Inverter Voice e o LG Artcool são duas opções de ar-condicionado Inverter inteligentes, com a possibilidade de controle remoto via aplicativo ou por comando de voz através de uma assistente virtual. Além dos recursos inteligentes, a LG implementa a tecnologia Inverter nos dois modelos, que promete realizar uma economia de energia de até 70% ao final do mês.

O LG Dual Inverter Voice custa valores próximos dos R$ 2.999, conta com tecnologia silenciosa e promete desumidificar áreas com altos níveis de umidade a fim de deixar o ambiente seco e fresco. Já o LG Artcool, pelo investimento de cifras a partir de R$ 3.199, disponibiliza recurso para filtrar partículas de poeira na proposta de oferecer melhor qualidade no ar do ambiente e aquece além de refrigerar.

Design

Ambos os modelos apresentam cores neutras e design minimalista, sem muitos detalhes. Enquanto o LG Dual Inverter Voice está disponível na tonalidade branca, o LG Artcool traz um tom cinza-chumbo, similar ao aço escovado. Os dois oferecem uma aleta com abertura frontal para a saída de ar no intuito de resfriar ou aquecer o ambiente. Os produtos mostram dígitos em LED na parte frontal direita para indicar a temperatura, além de terem aberturas grandes na parte superior para absorção do ar.

Os dois trazem as seguintes proporções: 83,7 cm de largura, 30,7 cm de altura, 18,9 cm de profundidade e 8,6 kg de peso. Ainda, cada um apresenta sua própria unidade externa, com peso de 24,7 kg para o LG Dual Inverter Voice, e 24 kg para o LG Artcool. As dimensões de ambas, no entanto, são iguais: 71,7 cm de largura, 48,3 cm de altura e 23 cm de profundidade.

Capacidades disponíveis

Um detalhe imprescindível a ser avaliado na hora da compra é a potência de cada produto, classificada pela medida chamada BTUs: quanto maior o número, mais potente é a capacidade do motor da máquina.

O LG Dual Inverter Voice está disponível em duas variantes: 9 mil e 12 mil BTUs. Nessa categoria, o LG Artcool pode levar a melhor, pois disponibiliza versões com potências superiores: de 12 mil, 18 mil e 24 mil BTUs. Além da diferença na potência máxima de cada modelo, vale ressaltar, também, que apenas o LG Artcool realiza ciclos frios e quentes, enquanto o Dual Inverter Voice só fornece ciclos frios.

Consumo de energia

Neste quesito, ambos apresentam o mesmo valor: cerca de 22.8 kWh/mês. No entanto, é importante lembrar que os dois produtos apresentam a tecnologia Inverter, recurso que promete economizar em até 70% o gasto de energia. Enquanto os sistemas de refrigeração convencionais precisam ligar e desligar automaticamente várias vezes (o que acarreta no consumo maior), os itens com o sistema Inverter nunca ficam completamente desligados, mantendo um funcionamento mínimo, que auxilia a poupar luz, pois exige menos do motor.

A economia de energia elétrica é proporcionada pelo compressor do aparelho, que pode ser ajustado: o usuário decide se deseja o nível máximo de economia, fixo em 70%, ou porcentagens abaixo desta. A eficiência do sistema ajuda a poupar dinheiro no fim do mês.

Conexão Wi-Fi

Além de dividirem a mesma marca e terem especificações parecidas, as duas opções também partilham de características similares para a conexão sem fio: os modelos podem ser acessados e controlados remotamente via app LG ThinQ. O aplicativo pode ser baixado no smartphone, com sistema operacional Android ou iOS, e conectado ao aparelho via Wi-Fi.

Além de administrar a temperatura, o controle via app possibilita acompanhar o consumo de energia, a limpeza dos filtros e o funcionamento de cada máquina. Por fim, os eletrodomésticos podem se conectar com outros dispositivos smart e receber comandos via assistentes virtuais.

Recursos extras

De início, ambos apresentam características idênticas. Prometem eficiência de refrigeração até 40% mais rápida se comparada com modelos convencionais, funcionamento silencioso e instalação simplificada. A função Auto Cleaning é utilizada para impedir a formação de bactérias e mofo no interior do aparelho, enquanto o recurso Jet Dry desumidifica áreas com altos níveis de umidade, mantendo o ambiente seco e fresco. Já o Comfort Sleep assegura o conforto térmico do cômodo durante o período de sono.

No entanto, o modelo Artcool se diferencia pela capacidade de não apenas refrigerar o ambiente, mas de aquecê-lo em dias frios. Conta, ainda, com uma tecnologia intitulada de Ionizador Plasmaster Plus, que promete a redução em até 99% das bactérias no ar em no máximo 60 minutos por meio da adição de íons ao ambiente. Também oferece tecnologia capaz de filtrar partículas de poeira a fim de proporcionar melhor qualidade para a respiração do usuário.

Preço e disponibilidade

O LG Dual Inverter Voice inclui tecnologia para funcionamento silencioso, administração remota por meio do aplicativo e interação das assistentes virtuais por preços a partir de R$ 2.999 no site oficial da fabricante. No entanto, é possível adquiri-lo em lojas do varejo nacional por cerca de R$ 2.419 - uma economia de R$ 580.

Já o modelo Artcool conta com recurso para exterminar bactérias, serviço de aquecimento, além da capacidade de refrigerar por a partir de R$ 3.199 no site da LG. No entanto, é possível adquiri-lo no varejo nacional por cifras próximas dos R$ 2.999 - uma economia de R$ 199.

Modelos parecidos e concorrentes

O ar-condicionado WindFree, da Samsung, oferece conexão com os smartphones por Wi-Fi, ciclo quente e frio e afirma ser capaz de economizar em 77% o consumo de energia. Também atua com um compressor Inverter e é visto no varejo nacional pelo valor aproximado de R$ 2.158.

Outro modelo com preço mais barato é o Split Inverter, da Philco, que pela faixa de preço próxima dos R$ 1.500 traz economia de energia de até 60% e conexão Wi-Fi integrada.

LG Dual Inverter Voice vs LG Artcool Especificações LG Dual Inverter Voice LG Artcool Preço R$ 2.999 R$ 3.199 Consumo de energia 22.8 kWh/mês 22.8 kWh/mês Fluido refrigerante R-410A R-410A Aplicativos Android e iOS Android e iOS Acompanha controle remoto Sim Sim Dimensões e peso (unidade interna) 83,7 x 30,7 x 18,9 cm; 8,6 kg 83,7 x 30,7 x 18,9 cm; 8,6 kg Dimensões e peso (unidade externa) 71,7 x 48,3 x 23 cm; 24,7 kg 71,7 x 48,3 x 23 cm; 24 kg Cores Branco Cinza inox