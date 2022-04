LG VC4 vs Samsung WD11T: compare as máquinas de lavar smart

As máquinas de lavar inteligentes são modelos semelhantes às lavadoras convencionais, mas trazem o diferencial do suporte à internet. A conexão oferecida por elas permite que elas sejam controladas à distância, seja pelo celular ou por assistentes virtuais. Além disso, os eletrodomésticos smart também possibilitam lavagens personalizadas e maior economia de energia.

Os modelos VC4 e WD11T, da LG e da Samsung, são vendidos por R$ 3.999 e R$ 6.547, respectivamente. Apesar de ambos serem aparelhos inteligentes, eles variam em termos de tamanho e design, além de entregarem tecnologias de lavagem diferentes. Pensando nessas diferenças, o TechTudo preparou um comparativo entre as máquinas sul-coreanas. Confira as semelhanças e diferenças nas linhas a seguir.

LG VC4 pode ser conectada com o Google Assistente

Design

As duas máquinas contam com design e composições semelhantes, a começar pela disposição front load, que aloca portas frontais nos dois modelos. É possível destacar ainda aspectos similares no painel, que é digital nos dois casos, e também nos botões de controle e dispensers para sabão e amaciante, que ficam no topo das estruturas.

Na parte interna, ambas trazem cesto feito totalmente em inox, com destaque para a composição do cesto da Samsung, que investe em um formato que preserva as roupas sem desfiá-las. Além disso, a tampa com vidro temperado também é uma característica comum aos dois modelos. Um dos aspectos que pode diferenciar as máquinas com mais evidência é o acabamento, visto que a Samsung WD11T oferece possibilidades em branco e inox, enquanto a LG confere apenas a cor branca.

LG VC4 traz disposição front load

Capacidades e dimensões

As dimensões podem ser fatores decisivos na hora da compra, principalmente para consumidores que possuem um espaço limitado para acomodar as lavadoras. Neste caso, a diferença de tamanho entre elas é relativamente pequena. Enquanto a WD11T reserva 850 x 600 x 650 mm (A x L x P), a concorrente tem proporções ligeiramente menores, de 850 x 600 x 565 mm. Com base nos números, pode-se dizer que a distinção entre elas fica por conta da profundidade.

Em termos de capacidade, ambas garantem os mesmos 11 kg para a lavagem. O valor pode ser suficiente para uma demanda intermediária. Entretanto, é válido lembrar que as secagens costumam suportar quantidades menores. No caso da lavadora da Samsung, o peso máximo é de 7 kg, já a LG não especifica esta característica.

WD11T tem capacidade de 11 kg

Conectividade e funções smart

Os eletrodomésticos inteligentes contam com o diferencial da conexão à internet. O recurso permite que as funções sejam controladas de qualquer lugar, seja pelo celular ou por assistentes virtuais. Outra possibilidade é a de programar ciclos personalizados, com níveis de água e temperatura específicos, bem como tempo de lavagem pré-determinado.

No caso da VC4, a LG disponibiliza um software próprio, o LG ThinQ, para acessar as configurações no smartphone. O app pode ser instalado no Android ou no iOS e pede apenas uma conexão de 2,4 GHz para funcionar. Além do telefone, a empresa também possibilita que o produto seja controlado via Google Assistente.

Samsung WD11T permite controlar ciclos pelo celular

A Samsung usa o aplicativo Smart Things, que também é compatível com o sistema do Google e da Apple. Assim como a máquina da LG, o modelo também permite o controle à distância, mas oferece funcionalidades extras como envio de notificação quando um reparo é solicitado. Caso o conserto não demande mão de obra especializada, o usuário pode seguir as instruções indicadas no software para reparar o eletrodoméstico.

Consumo de energia

Um dos destaques dos aparelhos smart é a economia de energia. Isso se aplica às lavadoras, que apresenta algumas tecnologias para diminuir a conta de luz. O motor Inverter presente nos modelos da LG e da Samsung é um destes recursos. Ele garante um funcionamento contínuo que evita picos de energia, de modo a reduzir o consumo ao final do mês.

Outro fator que pode ajudar são as lavagens rápidas, já que elas cumprem com a função de lavagem em tempo reduzido. A WD11T demonstra vantagem neste quesito, já que completa o ciclo em 15 minutos, ao passo que a concorrente leva ao menos 30 minutos no modo rápido. Alguns apps também podem entregar detalhes sobre o uso da máquina para que o usuário acompanhe e veja melhores horários e opções de ciclo. A ferramenta também pode ser uma alternativa para otimizar o consumo.

LG VC4 oferece lavagem rápida de 30 minutos

Diferenciais para lavagem

A LG oferece recursos de inteligência artificial para ajudar no funcionamento da máquina. Assim, ao colocar as roupas no cesto interno, o dispositivo calcula quais são as melhores configurações para aquele ciclo, preservando o cuidado com as roupas a longo prazo. O produto também registra informações e sugere com maior precisão nas próximas lavagens.

A Samsung, por sua vez, disponibiliza a tecnologia Eco Bubble, que faz com que o sabão chegue até as roupas já diluído para penetrar nos tecidos e lavar de forma eficiente. As sugestões de lavagem também são uma opção possibilitada pelo app usado para configurar o produto. Quanto às opções em comum, é possível citar a lavagem a seco ou a vapor, geralmente indicada para peças que precisam ser esterilizadas, mas não estão necessariamente sujas ou com odor.

Lavadoras garantem função de lavagem a vapor

Preço e disponibilidade

