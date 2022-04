Life is Strange: True Colors, MLB e mais jogos chegam ao Xbox Game Pass

Life is Strange: True Colors é o grande destaque do mês de abril no Xbox Game Pass para PC, Xbox One e Xbox Series X / S . A novidade foi revelada pela Microsoft nesta terça-feira (5) com uma lista de jogos que chegam ao serviço de assinatura já nos próximos dias. O jogo da Dontnod Entertainment estará disponível a partir de 12 de abril, mas não é o único que entra durante o mês. Os assinantes também poderão desfrutar de títulos como MLB The Show 2022, Chinatown Detective Agency e Lost in Random.

Vale notar que a lista também traz jogos da EA Games que passam a ter suporte ao Xbox Cloud Gaming, benefício que está disponível apenas para assinantes Ultimate. Vale lembrar que o plano mais completo do Xbox Game Pass custa R$ 44,99 mensal. Confira, nas linhas a seguir, todas as novidades do serviço para o mês de abril.

1 de 5 Life is Strange: True Colors traz uma nova história com uma protagonista capaz de absorver as emoções das pessoas — Foto: Reprodução/Square Enix Presents Life is Strange: True Colors traz uma nova história com uma protagonista capaz de absorver as emoções das pessoas — Foto: Reprodução/Square Enix Presents

Life is Strange: True Colors - 12 de abril (PC, console, cloud)

Título mais recente da franquia de drama interativo da Dontnod Entertainment, Life is Strange: True Colors traz uma protagonista inédita chamada Alex Chen, que carrega o poder psíquico da empatia, e é capaz de enxergar e absorver as emoções das pessoas à sua volta. Embora considere suas habilidades uma maldição, Alex acaba tendo de recorrer a elas para descobrir a verdade por trás da morte do seu irmão. O jogo segue o padrão dos títulos anteriores, onde as mecânicas de gameplay são voltadas para interagir com os cenários e tomar decisões que afetam o rumo da história.

2 de 5 Life is Strange: True Colors traz a nova personagem Alex Chen, que possui um misterioso poder relacionado à empatia — Foto: Reprodução/Steam Life is Strange: True Colors traz a nova personagem Alex Chen, que possui um misterioso poder relacionado à empatia — Foto: Reprodução/Steam

Chinatown Detective Agency - 7 de abril (PC, console, cloud)

Com belos gráficos pixel art em um mundo cyberpunk, Chinatown Detective Agency estará disponível já no seu lançamento via Xbox Game Pass. Produzido pela General Interactive, o jogo traz mecânicas point and click semelhante a clássicos dos anos 90 e conta a história de Amira Darma, uma ex-policial que acabou de abrir sua própria agência de detetives. O jogo permite escolher clientes, viajar pelo mundo e desvendar casos perigosos com diferentes métodos investigativos.

3 de 5 Chinatown Detective Agency é um jogo point and click com gráficos em pixel art — Foto: Divulgação/Steam Chinatown Detective Agency é um jogo point and click com gráficos em pixel art — Foto: Divulgação/Steam

MLB The Show 22 - Já disponível (console, cloud)

MLB The Show 22 é um jogo de basebol distribuído pela Sony Interactive Entertainment. No game, os jogadores podem participar de partidas com amigos ou se aventurar em um modo carreira, criando um jogador do zero com o objetivo de chegar ao estrelato. Há, ainda, o retorno do modo Diamond Dynasty, que permite montar uma coleção de cartas e dar vida a elas em campo.

4 de 5 MLB The Show 22 é jogo publicado pela Sony Interactive Entertainment e que chega ao Xbox Game Pass em abril — Foto: Divulgação/Sony Interactive Entertainment MLB The Show 22 é jogo publicado pela Sony Interactive Entertainment e que chega ao Xbox Game Pass em abril — Foto: Divulgação/Sony Interactive Entertainment

Confira, a seguir, a relação completa com os lançamentos de abril do Xbox Game Pass. É de se esperar que mais jogos sejam revelados nas próximas semanas:

5 de 5 Jogo do Xbox Game Pass de abril são revelados oficialmente — Foto: Divulgação/Microsoft Jogo do Xbox Game Pass de abril são revelados oficialmente — Foto: Divulgação/Microsoft

Como o catálogo do Xbox Game Pass é rotativo, alguns jogos também deixarão o serviço em breve. São eles:

MLB The Show 21 (console, cloud) - 15 de abril;

Rain On Your Parade (PC, console, cloud) - 15 de abril;

The Long Dark (PC, console, cloud) - 15 de abril;

Pathway (PC) - 15 de abril;

F1 2019 (PC, console, cloud) - 18 de abril