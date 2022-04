Logitech lança Lift, novo mouse vertical ergonômico de baixo custo

A Logitech ampliou sua linha de periféricos ergonômicos com o lançamento do Lift, um mouse vertical que promete se ajustar a mãos pequenas e médias. Com design curioso e bordas arredondadas, o dispositivo é inclinado em 57 graus, o que promete tirar a pressão do pulso ao promover uma postura mais natural do antebraço ao longo do dia. Com preço sugerido de US$ 69,99, cerca de R$ 324 em conversão direta e sem impostos, o modelo está disponível para compra no mercado internacional. Ainda não há previsão de lançamento do produto no Brasil.