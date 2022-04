MaahG e CamilotaXP contam o que ainda falta para todo mundo jogar junto

A comunidade gamer, apesar de ser diversa, ainda sofre com a falta de representatividade de pessoas de todos os jeitos. Um exemplo disso são as mulheres, que apesar de serem maioria no mundo dos jogos, pouco se reconhecem como gamers de fato. Muitas, inclusive, escondem seu gênero em partidas online para evitar assédio e preconceito . Outros grupos marginalizados fora do ambiente digital, como negros, PCDs e LGBTIQA+, também ficam longe dos holofotes em campeonatos de games, plataformas de streams e publicidade.

O TechTudo participou do evento #TodoMundoJoga da Lenovo na última quarta-feira (30), que celebrou o projeto focado em diversidade e inclusão de mulheres, pessoas pretas, PCDs e LGBTIQA+ de mesmo nome. Com isso, a gente perguntou para representantes dessas comunidades: o que ainda falta para todo mundo jogar junto?

1 de 4 MaahG Lopez é streamer e apresentadora, além de mentora do projeto Todo Mundo Joga — Foto: Divulgação/Lenovo (Saymons) MaahG Lopez é streamer e apresentadora, além de mentora do projeto Todo Mundo Joga — Foto: Divulgação/Lenovo (Saymons)

MaahG Lopez: mais empresas criarem iniciativas de inclusão

MaahG Lopez, apresentadora e streamer, faz parte de três dos quatro grupos de minoria que compõem a iniciativa. Mulher, negra e LGBTQIA+, ela foi mentora do Todo Mundo Joga e acredita que mais empresas precisam abraçar o compromisso com a inclusão de diversidade. “Existem pessoas incríveis e que geram conteúdo de uma forma absurda, mas muita das vezes não são vistas”, ela explica.

A nova embaixadora da Lenovo já chegou a acreditar que estava na profissão errada e agora vive um recomeço. “É possível espelhar e mostrar para outras empresas e cenários que é possível incluir todo mundo”, justifica. “Eu, como mulher representada em vários desses pontos, nunca me senti tão realizada nos esports desde que eu entrei. Quanto mais a gente incluir, mais vamos nos sentir completos”, declara MaahG.

Camilota XP: deixar as diferenças de lado

2 de 4 CamilotaXP e Fabrício Ferreira, participante do projeto voltado para PCDs — Foto: Divulgação/Lenovo (Saymons) CamilotaXP e Fabrício Ferreira, participante do projeto voltado para PCDs — Foto: Divulgação/Lenovo (Saymons)

Embaixadora da Lenovo, a apresentadora da LBFF Camila ''CamilotaXP'' Silveira é referência feminina no cenário de esports. Durante o projeto, ela foi mentora da iniciativa para mulheres e também acompanhou os outros grupos. Para ela, o primeiro passo para todo mundo jogar junto é deixar as diferenças de lado. “Por serem diferentes da maioria, muitas pessoas acabam excluídas da sociedade”, ela explica.

Camilota explica que participar do #TodoMundoJoga foi prazeroso e gratificante. “Eu aprendi muito como ser humano, além do ponto de vista profissional. Principalmente, com o público PCD, que me acolheu de forma muito carinhosa”.

Machadinho: oportunidades

3 de 4 Machadinho é stremear e acredita que ainda faltam oportunidades para as minorias — Foto: Reprodução/Twitter Machadinho é stremear e acredita que ainda faltam oportunidades para as minorias — Foto: Reprodução/Twitter

Gabriel "Machadinho" Machado, streamer da DETONA e SBT Games, fez parte da mentoria focada em PCDs. Para todo mundo jogar junto, ele ainda acredita que faltam oportunidades para as minorias. “Eu estou há cinco anos no mercado e só nessa pandemia que eu fui realmente notado, porque a sociedade em geral sentiu na pele o que uma pessoa com deficiência sente na vida, que é ficar isolado em casa”.

Para crescer, Machadinho aproveitou todas as oportunidades que surgiram e se tornou uma referência para pessoas com deficiência nos esports. Agora, ele planeja ampliar campeonatos para PCDs, como o Copa PCD de Valorant, que aconteceu no ano passado.

Sher Machado (Transcurecer): a ignorância que vem do preconceito

4 de 4 Sher "Transcurecer" acredita que a ignorância impede que as pessoas não aceitem as diferenças — Foto: Reprodução/Twitter Sher "Transcurecer" acredita que a ignorância impede que as pessoas não aceitem as diferenças — Foto: Reprodução/Twitter

A streamer da INTZ Sher Machado é uma das maiores referências na comunidade LGBTQIA+ na comunidade gamer. Mulher trans e negra, Sher tem 45 mil seguidores no Twitter e faz lives de Valorant. Para ela, é difícil entender como alguém consegue diferenciar outras pessoas por conta de sua aparência ou por quem elas são. “Para mim, o preconceito é ignorância”, explica.

Representante de diversas marcas, Sher acredita que não é preciso ser igual a maioria para ser considerada normal. “Somos seres diversos, temos diferenças e está tudo bem”. Ela busca, ainda, apresentar outras mulheres trans e amigos para marcas, o objetivo é dar mais chances para outras pessoas. “É claro que preciso de dinheiro, mas é preciso trazer mais pessoas para o mercado e isso não é uma competição", conta.