Máquina de hambúrgueres autônoma dispensa cozinheiros e atendentes

Visitantes do shopping Newport Centre, em Nova Jersey, Estados Unidos, já podem experimentar o "primeiro hambúrguer no mundo feito inteiramente por um robô". Trata-se de uma máquina automática criada pela empresa RoboBurger que promete entregar um lanche fresquinho em cerca de seis minutos. No valor de US$ 6,99 por hambúrguer (por volta de R$ 32, na cotação atual), a invenção dispensa cozinheiros e até atendentes, já que todo processo, desde o pedido do cliente, é realizado por ela.