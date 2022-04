Máquina de lavar: como escolher um equipamento energeticamente eficiente

Máquina de lavar é sinônimo de praticidade na hora de cuidar das roupas. Mas você sabe qual é o impacto da sua lavadora na conta de água e, principalmente, de energia? Se você está pesquisando para comprar uma nova máquina, uma lava e seca ou um equipamento 3 em 1 (que lava, seca e higieniza com vapor), é importante saber quais são as opções energeticamente eficientes. O Shoptime fala mais sobre isso a seguir.

Todos os anúncios de eletrodomésticos e eletrônicos apresentam não apenas a voltagem do aparelho, como também a estimativa de consumo, apresentada em kW/h. O kilowatt-hora é a medida de energia consumida em uma hora de funcionamento do equipamento.

Além dessa informação, é importante verificar a presença dos selos de eficiência energética, como a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia e o selo Procel, que são emitidos por laboratórios e entidades de certificação indicados pela Eletrobras e com supervisão do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Eles classificam os produtos de A a G e indicam se o equipamento é mais ou menos eficiente. No caso das lavadoras, a nota é atribuída ao desempenho global do aparelho, ou seja, para sua eficiência energética, de centrifugação, de lavagem e de consumo de água. Por isso, é essencial buscar os selos e etiquetas e comparar, antes de fazer sua escolha de compra.

Novas tecnologias

O consumo de energia e a eficiência energética são dois pontos em que os fabricantes costumam investir mais, para a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e novos produtos no segmento de máquinas de lavar.

Em geral, quanto mais novos os equipamentos, mais eficientes e menos gastões eles vão se tornando. As evoluções passam pelo consumo de água e energia e chegam até o design do tambor e a entrada de sabão e amaciante, para que o consumidor tenha uma lavadora ou lava e seca de excelente desempenho e que cuide bem das roupas.

Assim, lavadoras, máquinas lava e seca e 3 em 1 mais modernas e inteligentes saem de fábrica com recursos para fazer lavagens melhores, provocando menos danos aos tecidos e gastando menos água e energia.

Um exemplo são os equipamentos com motores eletrônicos Inverter. Diferentemente dos motores tradicionais, que ligam e desligam durante o funcionamento, os motores eletrônicos Inverter nunca se desligam completamente. Eles têm uma operação contínua e estável, de forma que o equipamento alcança velocidade mais rapidamente.

Ao mesmo tempo em que a tecnologia melhora o desempenho das lavagens com menor consumo de energia, essas máquinas acabam apresentando maior durabilidade, devido a um funcionamento mais eficiente do compressor e da não-utilização de peças como polias e correias, que apresentam maior degradação com o tempo de uso nas lavadoras convencionais.

Segundo as marcas, o consumo de energia de máquinas com motor Inverter é quase 40% menor, na comparação entre lavadoras de mesma capacidade, mas com motor tradicional.

Também vemos um esforço para promover economia de água, que também pode chegar a 40%, na comparação com eletrodomésticos mais antigos, segundo os fabricantes.

A primeira diferença no consumo está no formato da máquina, pois as lavadoras de tampa frontal levam vantagem. De acordo com levantamento do Inmetro, modelos "front load" de 10 kg gastam de 100 a 130 litros de água por ciclo, enquanto máquinas com abertura superior de mesma capacidade consomem de 130 a 200 litros por ciclo. Ou seja, gastam bem mais água porque precisam encher o tambor todo.

Alguns modelos novos contam com sensores para detectar o peso das roupas e calcular a real necessidade de água nas lavagens, equilibrando a entrada e saída durante todo o ciclo escolhido.

Existem máquinas com sensores que analisam a água resultante do primeiro enxágue. O equipamento inteligente determina se precisa alterar o ciclo de lavagem, aumentando ou reduzindo a entrada de água no tambor, além de modificar os movimentos, ao perceber que as peças estão mais ou menos sujas.

Há ainda máquinas smart ainda mais avançadas e que contam com recursos de inteligência artificial. Elas detectam o tipo de tecido das roupas colocadas no tambor para sugerir programas específicos de lavagem, a fim de melhorar a performance, entregar roupas mais limpas e preservar os tecidos por mais tempo.

As máquinas smart, que possuem conectividade com Internet e aplicativo para smartphone, permitem que o usuário controle e monitore as operações à distância. Além disso, o sistema avisa quando é necessário acionar o ciclo de autolimpeza ou chamar a assistência técnica para revisões, ajudando a aumentar a durabilidade do equipamento e economizar com manutenção.

As marcas anunciam diversas inovações, recursos de economia e maior cuidado com os tecidos nas máquinas de lavar smart, mas elas ainda são as opções mais caras no mercado. Será que elas valem o investimento?

Visite o Shoptime para conhecer modelos de máquinas, incluindo as lavadoras e lava e seca inteligentes, e escolher o seu próximo equipamento.