Mercado noturno de Valorant: entenda o que é e como funciona

Inspirado pela "Sua Loja" do League of Legends (LOL), a Riot Games criou para Valorant o Mercado Noturno. Trata-se de uma rotação que oferece aos jogadores uma forma adicional de comprar skins de arma além das ofertas diárias e pacotes na loja do jogo. Sempre que um novo Mercado Noturno é aberto, a Riot libera descontos para seis skins aleatoriamente, sendo estas ofertas únicas para cada jogador. As skins tem apenas função estética, e um jogador pode receber apenas um conjunto de ofertas, que fica disponível por tempo limitado. A seguir, saiba mais detalhes.

O Mercado Noturno é a chance do jogador de Valorant conseguir skins com desconto

Quando acontece

É importante registrar que o Mercado Noturno acontece aproximadamente a cada dois meses. Sua versão mais recente acontece até esta quarta-feira (20), mas antes disso ofertas estiveram no ar entre 9 a 22 de fevereiro. Por conta disso, a melhor maneira de descobrir quando o Mercado Noturno irá reaparecer no Valorant é ficando atento ao jogo, acompanhando sites e produtores de conteúdo relacionados ao game.

Skins elegíveis

Para uma skin aparecer no Mercado Noturno, ela precisa ter sido lançada dois atos antes daquele em que o mercado foi aberto. Sendo assim, o Mercado Noturno do ato 3 terá conteúdos do ato 1.

Quando disponível, o Mercado Noturno pode ser encontrado no canto superior direito da tela de abertura do Valorant. O jogador pode identificar por um símbolo de cartão brilhante. Ao clicar nele é revelada a seleção de skins, o desconto oferecido e por quantos dias as ofertas ficarão no ar. Além disso, a cor de fundo do cartão e a cor do ícone no canto inferior direito irão indicar o nível da skin: Selecionada (azul), Deluxe (verde), Premium (roxo), Exclusiva (laranja) e Ultra (amarelo).

É vantajoso?

Após receber críticas em 2020, a Riot implantou um "sistema contra má sorte" no Mercado Noturno. Desta forma, se um jogador não tiver todas as skins Premium, pelo menos duas ofertas de armas deste nível aparecerão. Além disso, não é possível obter duas skins para mesma arma, a fim de aumentar a variedade de conteúdo oferecida pelo Mercado Noturno. Com isso, a Riot aumenta as possibilidades de que o jogador receba ofertas em skins desejadas.