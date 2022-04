Micro-ondas smart: mitos e verdades sobre esse lançamento

1- Só serve para descongelar e esquentar

MITO. Mesmo os micro-ondas convencionais poderiam ser muito mais utilizados pelos consumidores, mas o que vemos, na prática, é que o eletrodoméstico é acionado somente para descongelar alimentos ou pratos prontos.

Os micro-ondas smart contam com inovações nas tecnologias para aquecimento e cozimento. Combinadas com novos materiais e revestimentos, eles têm controle mais preciso da potência e temperatura, com performance otimizada para que os alimentos sejam aquecidos ou descongelados por igual e em menos tempo.

Muitos modelos lançados no Exterior vêm equipados com recursos adicionais, como funções de grill e airfryer, além de receitas personalizadas. A ideia é que o micro-ondas seja muito mais incluído na rotina da cozinha, complementando os processos realizados no fogão e forno.

2- Quente por fora, gelado por dentro

MITO. Ao contrário de modelos convencionais mais antigos, os micro-ondas inteligentes contam com tecnologias para fazer o aquecimento e cozimento dos pratos de maneira uniforme. Isso vale, inclusive, para alimentos mais densos ou preparos mais delicados, como carnes.

Ou seja, é o fim de pratos com os alimentos mais quentes (e até ressecados) nas bordas e o meio ainda frio.

Como dissemos, equipamentos novos também contam com avanços no descongelamento, que pode ser selecionado de acordo com o tipo de alimento e o tamanho da porção. O usuário programa o descongelamento inteligente e o micro-ondas smart utiliza os dados de milhares de testes da fabricante para realizar o processo da melhor forma, buscando um resultado perfeito.

3- Alimentos ficam ressecados

MITO. Além do maior controle da temperatura, uso de dados da fabricante e até de inteligência artificial para aprimorar os processos, os micro-ondas smart contam com aquecimento inteligente que evita o ressecamento dos alimentos, garantindo o ponto certo para a comida, mantendo seus nutrientes e a suculência dos ingredientes.

4- Micro-ondas smart é mais econômico

VERDADE. Embora seja muito prático na cozinha, o micro-ondas costuma ser um dos eletrodomésticos com maior consumo de energia. Muita gente não sente isso na prática porque ainda utiliza pouco o equipamento.

Os novos micro-ondas smart associam inovações no sistema de consumo energético com motorização eletrônica para provocar menos impacto na conta de luz.

Os micro-ondas equipados com tecnologia Inverter realizam um cozimento mais rápido e uniforme. Segundo as marcas, esses aparelhos conseguem cozinhar os alimentos de forma suave e homogênea, sem passar do ponto e também preservando os nutrientes, o que ajuda em uma alimentação mais saudável.

O cozimento chega a ser 40% mais rápido, na combinação da tecnologia eletrônica com outros recursos, como revestimento interno mais eficiente para a reflexão das micro-ondas. E o gasto de energia é até 20% menor do que em um micro-ondas convencional.

Os aplicativos das marcas ainda costumam oferecer a possibilidade de monitorar toda a operação do micro-ondas smart, inclusive o consumo de energia, e fazer seu autodiagnóstico, para identificar problemas e aumentar sua durabilidade.

5- Comandos por voz e à distância

VERDADE. O principal diferencial dos micro-ondas smart é sua conectividade com a Internet, que permite a integração com aplicativo do fabricante para celular ou tablet.

Com isso, o usuário pode monitorar e comandar o equipamento pelo painel digital touch ou pelo app, inclusive, à distância. Na rotina de uso, ele vai exibir dados sobre sua performance e até alertas de manutenção preventiva e necessidade de limpeza (ou para acionar a autolimpeza).

A conectividade permite que o equipamento receba atualizações e ajustes, novos recursos online, programações e receitas personalizadas.

E possibilita ainda a integração com assistentes virtuais, para que o usuário consiga controlar as funções do aparelho de forma remota ou dar comandos de voz, por exemplo, enquanto está com as mãos ocupadas com outros afazeres na cozinha.

6- Receitas personalizadas e programação

VERDADE. Além das receitas simples que os micro-ondas tradicionais costumam trazer em seu menu, os aparelhos smart possuem integração com aplicativo para apresentar sugestões de receitas mais complexas.

Esses preparos podem até ser auxiliados pelo sistema operacional do eletrodoméstico ou pelo assistente de voz integrado. O usuário recebe instruções e vai fazendo a receita, acompanhando pelo celular.

Em alguns modelos, o aplicativo do aparelho pode ler os códigos de barra ou QR-code de produtos industrializados congelados e definir a programação correta de tempo e potência, a partir da base de dados do micro-ondas com as empresas de alimentos.

O painel digital também pode se adaptar ao usuário, destacando as receitas e programações mais utilizadas ou o Menu Kids, por exemplo, para que as crianças possam fazer pipoca, brigadeiro, bolo de caneca e outras delícias com segurança.

7- Preço alto

DEPENDE. Os micro-ondas smart chegarão ao mercado com preços mais altos do que os equipamentos convencionais e serão encarados como produtos premium do segmento.

Lá fora, a maioria dos micro-ondas inteligentes são de tamanho intermediário ou grande e, principalmente, para embutir na marcenaria. Por aqui, as marcas devem se adaptar ao gosto do consumidor, colocando nas lojas também alguns modelos de bancada, que são mais populares e versáteis para as cozinhas brasileiras.

Como serão aparelhos integrados às casas inteligentes e com vantagens nos preparos, no aquecimento e descongelamento e menos impacto na conta de luz, o custo mais alto dos micro-ondas smart pode se diluir na rotina, como um eletrodoméstico muito mais útil para os moradores.

