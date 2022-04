Midea Inverter Still vs Elgin Eco Power: compare ar-condicionado Wi-Fi

Midea e Elgin oferecem opções de ares-condicionados com Wi-Fi que devem trazer mais conforto para o usuário. Os aparelhos podem ser controlados remotamente pelo celular e são boas opções para quem está montando uma casa conectada. Os modelos Midea Inverter Still e Elgin Eco Power ainda se destacam pela promessa de economia de energia que pode chegar aos 82%.

Para auxiliar os consumidores a escolher o modelo ideal, o TechTudo preparou um comparativo que reúne as principais características dos dispositivos. A seguir, é possível encontrar informações sobre o design, economia de energia, capacidades e recursos extras dos modelos em destaque.

1 de 6 Ar-condicionado com Wi-Fi oferece praticidade e conforto durante o uso — Foto: Divulgação/Elgin Ar-condicionado com Wi-Fi oferece praticidade e conforto durante o uso — Foto: Divulgação/Elgin

Como espelhar o celular na TV que não é smart? Descubra no Fórum do TechTudo

Nota de transparência: Shoptime e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques.

1. Design

2 de 6 O modelo Elgin Eco Power possui um design menor que seu rival — Foto: Divulgação/Elgin O modelo Elgin Eco Power possui um design menor que seu rival — Foto: Divulgação/Elgin

Os equipamentos comparados possuem designs semelhantes, pois ambos são vendidos na versão split na cor branca. Apesar disso, alguns detalhes os diferenciam. O Elgin Eco Power é um modelo simples com movimentação da aleta de cima para baixo. O aparelho oferece um display de LED que informa a temperatura, e seu tamanho fica dentro da média do mercado: 75,5 cm de largura, 28,5 cm de altura e 19,5 cm de profundidade. O peso é de 7,5 kg.

Já o Midea Inverter Still é um ar-condicionado com design diferenciado. O modelo conta com aletas duplas projetadas com pouco mais de 7.900 furos que, segundo a fabricante, espalham o ar com mais uniformidade no ambiente. Outro destaque são as saídas de ar pelas laterais. Comparado com seu concorrente, o dispositivo é um pouco maior: são 94 cm de largura, 32,5 cm de altura e 19,3 cm de profundidade, além de pesar 10,7 kg.

2. Capacidades disponíveis

3 de 6 Midea Airstill traz furos nas aletas — Foto: Divulgação/Midea Midea Airstill traz furos nas aletas — Foto: Divulgação/Midea

O modelo Elgin Eco Power conta com algumas variantes no mercado, sendo a menor com 9 mil BTUs. As versões intermediárias podem ser encontradas com 12 mil e 18 mil BTUs. Enquanto as avançadas têm capacidade para 24 mil e 30 mil BTUs, podendo atender a ambientes maiores. O modelo Inverter AirStill, por sua vez, apresenta apenas a linha com 12 mil BTUs e faz ciclos frios e quentes.

3. Capacidade de resfriamento

Para avaliar a capacidade de resfriamento, é preciso levar em consideração o Coeficiente de Desempenho (COP). Este dado diz respeito à relação entre a energia térmica fornecida pela bomba de calor e a energia elétrica que o sistema consome para funcionar. O Inverter AirStill apresenta COP de 4,1 W/W e vazão de ar de 640 m³/h. No entanto, a ficha técnica do modelo Elgin Eco Power não indica qual é o COP do modelo, mas apresenta vazão de 540 m³/h.

4. Consumo de energia

4 de 6 Elgin Eco Power consome 22,4 kWh por mês — Foto: Divulgação/Elgin Elgin Eco Power consome 22,4 kWh por mês — Foto: Divulgação/Elgin

No quesito consumo de energia, os aparelhos se diferenciam um pouco mais. O modelo da Midea apresenta a tecnologia Inverter, que promete economizar na conta com o funcionamento diferenciado do motor. A fabricante assegura que o modelo consegue poupar até 60% de energia no modo normal ou até 82% na função Eco Noite. O consumo deste ar-condicionado fica em torno de 18 KWh/mês, segundo o site oficial da fabricante.

Já o Elgin Eco Power não trabalha com o sistema Inverter, mas promete economizar quando atinge a temperatura programada, pois seu compressor entra em modo de economia de energia. O consumo mensal médio gira em torno de 22,4 KWh, conforme suas especificações.

5. Conexão Wi-Fi

5 de 6 O AirStill possui um design futurista com saídas de ar na lateral e furos nas aletas — Foto: Divulgação/Midea O AirStill possui um design futurista com saídas de ar na lateral e furos nas aletas — Foto: Divulgação/Midea

Ambos os modelos oferecem Wi-Fi, o que permite ao usuário controlar o ar-condicionado pelo celular ou até mesmo por uma assistente de voz. A conexão com a internet nos aparelhos pode ser feita através de um módulo que compõe um kit Wi-Fi. No site da Midea o recurso pode ser adquirido juntamente com o aparelho de ar-condicionado.

6. Recursos extras

6 de 6 Elgin Eco Power é um modelo split que conta com uma máquina condensadora — Foto: Divulgação/Elgin Elgin Eco Power é um modelo split que conta com uma máquina condensadora — Foto: Divulgação/Elgin

O ar-condicionado da Midea possui uma função chamada AirStill, que é responsável pela climatização do ambiente de forma suave, distribuindo o ar sem fluxo direto. As saídas S-Swings, localizadas nas laterais, e os furos nas aletas do aparelho também prometem a circulação de ar de maneira uniforme. O modo Eco Noite é uma função inteligente que regula automaticamente a temperatura e oferece mais conforto durante o sono, além da economia de energia.

Como recursos extras, o Elgin Eco Power apresenta um modo turbo que acelera a refrigeração do ambiente. Além disso, também conta com o Ion Air, que faz o processo de ionização negativa no aparelho, eliminando vírus, ácaros e bactérias, além de evitar o surgimento de odores. Outro destaque do modelo é o modo antimofo, que seca o interior do ar-condicionado.

7. Preço e disponibilidade

O modelo Midea Inverter Still com o kit Wi-Fi já incluído pode ser encontrado no varejo nacional por cifras que partem dos R$ 2.800. Enquanto o Elgin Eco Power é encontrado por um preço mais barato, com cifras que partem dos R$ 1.600 na versão de 12 mil BTUs.

A versão de 9 mil BTUs da Elgin é vista por a partir de R$ 1.500. O modelo de 18 mil BTUs é encontrado por R$ 2.660. Já o item de 24 mil BTUs tem preços a partir de R$ 3.500. Por fim, a versão mais avançada, com 30 mil BTUs, custa a partir de R$ 4.500.

8. Modelos parecidos e concorrentes

Um modelo que compete com os dois ares-condicionados analisados é o LG Dual Inverter Voice. O dispositivo na versão de 12 mil BTUs pode ser encontrado por cerca de R$ 1.887. Além da tecnologia Inverter, que promete economizar na conta de luz, o produto ainda apresenta uma série de recursos extras. Sua refrigeração é até 40% mais rápida e silenciosa. O dispositivo conta com modos de auto-limpeza, tecnologia de desumidificação e conforto térmico para a hora de dormir, além de quatro modos automáticos.

Outra opção equivalente é o WindFree, da Samsung, que refrigera o ambiente sem ventos diretos. O modelo também apresenta tecnologia Inverter e resfriamento rápido do ambiente. Seu filtro promete eliminar até 99% de impurezas, o que deixa o ar mais fresco e limpo. Ainda há os modos Good Sleep, que monitora a temperatura do ambiente para mantê-lo confortável durante a noite, e o Auto Clean, que realiza limpeza automática do aparelho. O ar-condicionado pode ser adquirido por a partir de R$ 1.842.

Midea Inverter Still vs Elgin Eco Power Especificações Midea Inverter Still Elgin Eco Power Dimensões e peso (unidade interna) 94 x 32,5 x 19,3 cm e 10,7 kg 75,5 x 28,5 x 19,5 e 7,5 kg Cor branco branco COP 4,1 W/W N/A Vazão de ar 640 m³/h 540 m³/h Consumo de energia 18 KWh/mês 22,4 KWh/mês Wi-Fi Sim Sim Preço a partir de R$ 2.800 a partir de R$ 1.600 (12 mil BTUs) Variantes 12 mil BTUs 9 mil, 12 mil, 18 mil, 24 mil e 30 mil BTUs