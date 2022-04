Moto G60 (Motorola) em detalhes: ficha técnica, preço, prós e contras

O Moto G60 é um celular Motorola com ficha técnica intermediária que desembarcou há cerca de um ano no Brasil . Ele traz câmera tripla com sensor de 108 MP e bateria que, de acordo com a fabricante, dura até 54 horas. Apesar disso, o dispositivo não conta com conexão 5G, uma característica presente em modelos rivais. Confira a seguir todos os detalhes do telefone.

O smartphone da Motorola chegou ao Brasil em abril de 2021 por R$ 2.699. Um ano depois, o Moto G60 é vendido por R$ 1.949 na Amazon, uma redução de R$ 750.

2 de 4 moto g60 — Foto: Reprodução/Submarino moto g60 — Foto: Reprodução/Submarino

PONTOS POSITIVOS

1. Câmera de 108 MP

3 de 4 O fabricante promete até 54 horas de bateria — Foto: Divulgação/Motorola O fabricante promete até 54 horas de bateria — Foto: Divulgação/Motorola

Um fator de destaque do celular intermediário da Motorola é o conjunto fotográfico triplo. A câmera principal de 108 megapixels permite ao Moto G60 tirar fotos com grande riqueza de detalhes. O modelo conta ainda conta com a tecnologia Ultra Pixel, que combina 9 pixels em um único ponto, o que resulta em fotos com maior nitidez e baixo nível de ruído, mesmo em ambientes pouco iluminados.

Já a câmera frontal consegue capturar selfies de alta qualidade com 32 MP e também apresenta a tecnologia Quad Pixel, que tende a conseguir maior nitidez nas fotos. Além disso, outro diferencial é o flash frontal discreto que não está presente em poucos smartphones rivais da mesma categoria. O telefone ainda vem com a tecnologia Night Vision que melhora fotos noturnas.

Já a câmera multiuso unifica as lentes ultra wide e macro. Deste modo, essa câmera permite ampliar o campo de visão em até 118º ou capturar maiores detalhes em objetos próximos. O sensor de profundidade, por sua vez, auxilia em fotografias com fundo desfocado.

2. Bateria parruda

A bateria de 6.000 mAh do Moto G60 é um diferencial do aparelho. Segundo a Motorola, o componente pode durar até 54 horas com apenas uma carga. Além disso, o celular conta também com suporte ao carregamento rápido. Para isso, a fabricante disponibiliza junto com o aparelho um o carregador TurboPower de 20 Watts.

Vale ressaltar, entretanto, que, de acordo com a Motorola, “as informações referentes à duração da bateria são estimativas e se baseiam em um usuário regular com um perfil de uso misto, que inclui tempo de uso e de espera”. Deste modo, o desempenho real da bateria pode variar a depender dos padrões de uso.

3. Taxa de atualização de 120 hz

O display do Moto G60 possui a taxa de atualização de 120 Hz. Tal configuração propicia maiores detalhes da imagem, com fluidez de movimentos e alta qualidade gráfica durante a exibição de jogos ou filmes no celular.

Além disso, o dispositivo traz também tela com resolução em Full HD+ (1080 x 2400 pixels) e suporte ao HDR 10+, que permite cores mais vivas. Outra característica marcante no aparelho da Motorola é o generoso display de 6,8 polegadas, que possui bordas mínimas.

PONTOS NEGATIVOS

1. Tamanho e material utilizado

4 de 4 Apenas duas cores disponíveis no mercado: azul e champagne — Foto: Divulgação/Motorola Apenas duas cores disponíveis no mercado: azul e champagne — Foto: Divulgação/Motorola

A Motorola deixou a desejar no material utilizado no acabamento do Moto G60, que é feito de plástico com aspecto brilhante. Além disso, o telefone com tela de 6,8 polegadas pode ser de difícil manuseio para quem possui mãos pequenas. As dimensões do telefone são generosas: 169,6 x 75,9 x 9,75 mm (L x A x P).

Assim, o celular da Motorola pode não ser uma boa alternativa para quem busca um telefone mais portátil. Já quem prioriza jogar ou assistir a séries e filmes no smartphone pode gostar da telona presente no modelo.

2. Falta o 5G

A internet 5G está chegando ao Brasil este ano com a expectativa de oferecer velocidade de navegação até 50 vezes mais rápida que no 4G. A tendência do mercado é apresentar mais produtos com suporte a essa tecnologia. Deste modo, a ausência da internet de quinta geração no Moto G60 é um dos pontos negativos do aparelho.

Vale lembrar que a conexão à rede 5G está presente em rivais como o Galaxy A52 5G e o Redmi Note 10 5G , deixando o Moto G60 aquém da concorrência neste quesito.

Ficha técnica do Moto G60

Tamanho da tela: 6,8 polegadas

Resolução da tela: Max Vision FHD+ (2460 x 1080 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: tripla, 108, 8 e 2 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 11

Processador: Qualcomm Snapdragon 732G (octa-core de 2,3 GHz)

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim, microSD

Capacidade da bateria: 6.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 220 gramas

Dimensões: 169,6 x 75,9 x 9,75 mm

Cores: azul e champagne

Anúncio e lançamento: abril de 2021

Preço de lançamento: a partir de R$ 2.699

Preço atual: a partir de R$ 1.949