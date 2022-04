Moto G9 Plus em detalhes: ficha técnica, preço, prós e contras

2 de 4 Moto G9 Plus tem uma tela de 6,8 polegadas com resolução Full HD+ — Foto: Divulgação/Motorola Moto G9 Plus tem uma tela de 6,8 polegadas com resolução Full HD+ — Foto: Divulgação/Motorola

PONTOS POSITIVOS

1. Processador indicado para jogos

O público gamer tem uma boa alternativa com preço acessível. O Moto G9 Plus vem com o chip Snapdragon 730G (Qualcomm), com direito a oito núcleos – 2x 2,2 Ghz e 6x 1,8 GHz. Funciona em conjunto com a GPU Adreno 618, fazendo deste modelo uma ótima opção para gamers que procuram bom custo-benefício.

O dispositivo ainda oferece armazenamento interno de 128 GB, característica bastante parecida a outros smartphones da mesma categoria ou superior ao Moto G9 Plus. O celular ainda disponibiliza expansão de memória via cartão micro SD de até 512 GB.

2. Cores distintas

3 de 4 O peso do telefone é de 223 gramas — Foto: Divulgação/Motorola O peso do telefone é de 223 gramas — Foto: Divulgação/Motorola

Um ponto de frustração em muitos usuários é o fato de encontrar a maior parte dos smartphones em tons de branco, preto ou prata. Existem poucos aparelhos com cores diferenciadas e aspecto exclusivo. Nesse sentido, o Moto G9 Plus é um acerto da Motorola. O modelo é vendido em tonalidades pouco comuns: ouro rosê e azul índigo.

Ainda em relação ao design, o corpo do smartphone é de plástico e o acabamento brilhoso deve tornar evidente marcas de dedo. Felizmente, o celular já inclui no seu conteúdo de embalagem uma capa protetora. O sensor biométrico, por sua vez, fica localizado na parte lateral do aparelho.

3. Bateria de 5.000 mAh

A bateria do Moto G9 Plus possui 5.000 mAh, número que deve conferir de um a dois dias longe das tomadas, a depender do uso. Na prática, essa capacidade permite cerca de 20 horas de reprodução ininterrupta de vídeos ou 93 horas de áudio.

Apesar de não ser mais tendência no mercado, a Motorola decidiu incluir na caixa um carregador TurboPower de 30W. Ele deve proporcionar até 12 horas de bateria com apenas dez minutos de carga e o carregamento completo em pouco mais de uma hora.

PONTOS NEGATIVOS

1. Sistema defasado

O Moto G9 Plus sai da fábrica com o sistema Android 10 e receberá apenas uma atualização para o Android 11. Entretanto, o telefone não terá a atualização do software para o mais atual Android 12. A versão original do aparelho é antiga e desatualizada. O celular não fica protegido com os melhores mecanismos possíveis.

2. Memória RAM

4 de 4 O display do telefone da Motorola vem com 6,8 polegadas. — Foto: Divulgação/Motorola O display do telefone da Motorola vem com 6,8 polegadas. — Foto: Divulgação/Motorola

Elaborado também com foco no público gamer, o Moto G9 Plus merecia mais memória RAM. Na ficha técnica, constam somente 4 GB, número que fica abaixo de outros celulares concorrentes de segmento igual ou superior ao aparelho da Motorola. No mercado é possível encontrar os modelos Moto G60 e o Galaxy M51, por exemplo, com 6 GB de RAM.

A memória RAM ajuda a realizar as operações do dia a dia do smartphone com maior agilidade, além de servir como combustível para o bom desempenho do celular durante os jogos. Dispositivos com mais quantidade de RAM costumam travar menos e entregar imagens mais fluidas ao rodarem games mais pesados - o que não deve acontecer com o Moto G9 Plus.

3. Câmera de alta resolução apenas no sensor principal

Apesar de apresentar um conjunto fotográfico quádruplo, o Moto G9 Plus tem câmera de alta resolução apenas no sensor principal, que é de 64 MP. As câmeras ultra wide, macro e de profundidade oferecem registros de 8 MP, 2 MP e 2 MP, respectivamente.

Além disso, tecnologia Quad Pixel, que promete imagens mais nítidas ao agrupar quatro pixels em um, deixou de ser um diferencial e já está presente em diversos rivais.

Ficha técnica do Motorola Moto G9 Plus

Tamanho da tela: 6,8 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: Principal de 64 MP, ultra wide de 8MP, sensor de profundidade de 2MP e macro de 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 10

Processador: Snapdragon 730G (octa-core de até 2,2 GHz)

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 512 GB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Dual SIM: SIM (nano SIM, híbrido)

Dimensões e peso: 169,98 x 78,1 x 9,89 mm; 223 g

Cores: azul índigo e ouro rosê

Lançamento: setembro de 2020

Preço de lançamento: a partir de R$ 2.499

Preço atual: R$ 2.099