Motorola deve repetir estratégia do Moto G na linha Edge; entenda o caso

A Motorola deve repetir a estratégia de lançamento da linha Moto G, que se tornou queridinha dos brasileiros, também com os celulares mais potentes da empresa, que recebem o nome de Edge. A fabricante trouxe o Edge 30 Pro ao Brasil em fevereiro ( R$ 5.423 ) e estaria prestes a anunciar outros quatro smartphones ainda em 2022.

Ao menos na linha de celulares econômicos, a regra parece ser liberar novas versões conforme ficam prontas do ponto de vista de engenharia. Alguns clientes chegam a dizer que ficam confusos diante da quantidade de opções.

Há grande expectativa em torno de um possível Motorola Edge 30 Ultra, que deve vir com câmera de 200 MP e o inédito processador Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Outros aparelhos aguardados são o Edge 30 Lite e os dispositivos que até o momento atendem pelos codinomes Dubai e Dubai Plus.

Chamado de Morotola Frontier, telefone é o possível Moto Edge 30 Ultra — Foto: Reprodução/91mobiles

O suposto Motorola Edge 30 Ultra

De acordo com rumores, o Edge 30 Ultra terá um conjunto triplo de câmeras, com a principal de 200 MP – e um design que lembra uma câmera fotográfica –, uma ultra wide de 50 MP e uma teleobjetiva com zoom 2x de 12 MP, além da câmera selfies de 60 MP.

Até o momento, nenhum modelo chegou oficialmente ao mercado com câmera de 200 MP. Existe uma corrida entre Motorola e Xiaomi para lançar o primeiro smartphone com essa especificação. A fabricante chinesa deve apresentar em breve o Xiaomi 12 Ultra também com o inédito conjunto fotográfico.

O Edge 30 Ultra pode chegar ao mercado com display POLED curvo de 6,67 polegadas e resolução Full HD+, memória RAM de 8 GB a 12 GB e armazenamento entre 128 GB e 256 GB. A bateria seria de 4.500 mAh com recarga rápida e o sistema seria Android 12.

Motorola Dubai e Dubai Plus

Outro aparelho aguardado para 2022 é o celular intermediário apelidado internamente de Motorola Dubai. Ele pode ser lançado em maio com tela de 6,55 polegadas, resolução Full HD+ e painel em POLED, oferecendo taxa de atualização de 144 Hz.

O modelo deve chegar em três configurações de memória distintas: RAM 6 GB de RAM + 128 GB, RAM de 8 GB + 128 GB e RAM de 8 GB + 256 GB.

Projeção do Motorola Dubai indica câmera tripla — Foto: Reprodução/99mobiles

A expectativa é de que o telefone venha com câmera principal de 50 MP, ultra wide de 50 MP e sensor de profundidade de 2 MP. A frontal ficaria com 32 MP. A bateria do telefone possivelmente será de 4.020 mAh.

O modelo Dubai poderá ganhar uma versão Plus no terceiro trimestre. Este celular teria o inédito chip MT6879 Dimensity da Mediatek, com dois núcleos de desempenho Cortex-A78 rodando a 2,6 GHz e seis núcleos Cortex-A55 a 2,0 GHz, além da GPU Mali G79.

A tela e as configurações seriam semelhantes ao modelo tradicional, com diferença apenas na bateria de 5.000 mAh e o suporte a caneta stylus, oferecido atualmente no Edge 30 Pro.

Motorola Edge 30 Lite

Por fim, os clientes e fãs da Motorola podem aguardar também um modelo batizado de Miami com hardware mais modesto. O aparelho seria a versão de entrada Motorola Edge 30 Lite. Entre os recursos previstos estão tela POLED de 6,28 polegadas com resolução Full HD+ e 120 Hz. O processador seria o Snapdragon 695 5G.

Motorola Edge 30 Pro é o modelo da linha Edge atualmente à venda no Brasil — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Por ora acredita-se que o Edge 30 Lite viria em versões com RAM de 6 GB ou 8 GB. A câmera principal teria 64 MP e seria acompanhada de uma grande angular com 13 MP. A câmera de selfie contaria com 32 MP. O Edge 30 Lite também deve oferecer uma bateria de 4.020mAh, assim como o Motorola Dubai e o motivo dessa potência mais baixa seria a espessura fina do aparelho.

A Motorola não se pronunciou oficialmente sobre os possíveis lançamentos.

Com informações de 99mobiles