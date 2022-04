Motorola Edge 20 Pro recebe Android 12 no Brasil; saiba as novidades

O Android 12 finalmente chegou ao Motorola Edge 20 Pro vendido no Brasil. O celular com poderosa ficha técnica começou a receber a atualização no começo de abril, mas parece que a empresa acelerou o processo de distribuição do sistema nos últimos dias. A versão mais recente conta com a MyUX, a interface proprietária com recursos extras.

A Motorola garante que o software com gestos personalizáveis não irá atrapalhar “a experiência pura do Android”. Os usuários do Edge têm motivos para comemorar, pois a empresa vem caminhando a passos lentos para disponibilizar o novo sistema do Google. Hoje em dia, ela perde para a rival Samsung e para a novata por aqui Realme.

Motorola Edge 20 Pro: tela de 6,7 polegadas — Foto: Divulgação/Motorola

Android 12 e MyUX

O Android 12 é o sistema do Google que traz ao aparelho da Motorola cores de sistema personalizáveis, com foco no Material You. É possível combinar os ícones da tela inicial com o papel de parede escolhido – para isso é utilizada inteligência artificial avançada na extração de cores.

No menu Personalizar, por exemplo, que fica na tela inicial do aparelho, o usuário poderá fazer alterações individuais no estilo e tamanho da fonte, cores, formas e layouts de aplicativos, sons do dispositivo, entre outros.

Painel de personalização da Motorola com Android — Foto: Divulgação/Motorola

A privacidade também é um destaque desta versão do Android. O usuário verá quando algum app estiver usando seu microfone ou câmera graças a um novo indicador colorido na barra de notificações. Além disso, o painel de privacidade oferece uma visão clara de quando (e quais) aplicativos acessaram a localização nas últimas 24 horas.

A Motorola afirma que o Thinkshield for Mobile, uma extensão da plataforma ThinkShield da Lenovo, continuará oferecendo certificações de segurança adicionais.

Painel de privacidade da Motorola — Foto: Motorola/Divulgação

Os apps podem exigir autenticação sempre que ações de notificação específicas são enviadas a um dispositivo bloqueado, o que aumenta a segurança. Outro ponto de destaque é que, a partir do Android 12, o Motorola Edge 20 Pro ganha suporte para receber dados tanto de um telefone Android antigo — usando cabo ou Wi-Fi — quanto de um iPhone (iOS). A novidade facilita a vida de quem quer trocar de aparelho.

Como instalar o Android 12

Normalmente os celulares avisam quando há uma atualização disponível para o Android. Usuários também podem verificar de forma manual seguindo o caminho Configurar → Sistema → Avançado → Atualizações do sistema. Por ser uma novidade, a empresa disponibiliza o novo sistema de forma gradual para todos os consumidores.

O Edge 20 Pro foi lançado no Brasil em agosto de 2021, pouco tempo depois do anúncio global. A ficha técnica inclui tela OLED de 6,67 polegadas, avançada taxa de atualização de 144 Hz, câmera traseira tripla com sensor principal de 108 MP e compatibilidade com internet 5G. Também estão presentes o processador Snapdragon 870 (Qualcomm), a memória RAM de 12 GB e o armazenamento de 256 GB.

Ele chegou ao mercado pelo preço sugerido de R$ 4.999 nas cores azul e preto.