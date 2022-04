Motorola lança Moto G22 no Brasil com câmera de 50 MP; saiba preço

A Motorola anunciou hoje a chegada do novo celular Moto G22 pelo preço sugerido de R$ 1.699. O aparelho conta com câmera de 50 megapixels, tecnologia Quad Pixel e outros componentes tradicionais de celulares intermediários, como a bateria de 5.000 mAh e a tela de 90 Hz. O smartphone da linha Moto G, uma das mais vendidas do país, está disponível na loja oficial da Motorola nas cores azul, preto ou verde.

O Moto G22 tem uma câmera principal com lente ultra wide de 118° de ângulo, maior do que os 78º encontrados na maioria dos smartphones. Com isto, o usuário deve conseguir capturar imagens com uma área maior do ambiente e, assim, enquadrar mais pessoas em uma foto, por exemplo. O dispositivo tem ainda uma câmera macro na parte traseira e uma selfie de 16 MP na parte da frente.

O aplicativo da câmera possui algumas funções automáticas que prometem configurar a captura da foto de acordo com a situação do ambiente. Com o Night Vision, por exemplo, a fabricante garante imagens de qualidade mesmo em locais com pouca luz. No Modo Pro, o smartphone ajusta sozinho a ISO, balanço de branco, foco, além da velocidade do obturador.

Em resumo, as câmeras do Moto G22 se dispõem assim:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Uultra wide de 8 MP (f/2.2 e 118º)

Macro de 2 MP (f/2.4)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 16 MP (f/2.0)

A ficha técnica do Motorola Moto G22 também inclui memória RAM de 4 GB, armazenamento de 128 GB, suporte a cartão microSD de até 1 TB e processador MediaTek G37 octa-core de 2,3 GHz. De acordo com a fabricante, ele tem espaço para dois chips e sai de fábrica com Android 12 instalado. A tela de 6,5 polegadas oferece resolução HD+

O Moto G22 vem com carregador rápido da marca TurboPower com 20W. A promessa é de mais 12 horas de autonomia de uso após 30 minutos de carga. No entanto, vale dizer que o teste foi feito pela fabricante em laboratório, sob condições controladas, e que o tempo de uso pode variar bastante no dia a dia.

Ficha técnica do Motorola Moto G22