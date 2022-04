Mudanças climáticas: Doodle do Google faz alerta no Dia da Terra 2022

As mudanças climáticas viraram tema do Doodle no Dia da Terra 2022, que acontece nesta sexta-feira (22). Na manhã de hoje, o buscador do Google foi substituído por imagens reais do Earth que ilustram mudanças climáticas sofridas em diferentes partes do mundo nos últimos anos. Segundo a empresa, as imagens e localidades serão substituídas ao longo do dia. A ação busca conscientizar as pessoas de que estilos de vida mais sustentáveis podem diminuir os efeitos das mudanças climáticas no planeta.